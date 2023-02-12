الليبيون.. شعب بكى كثيرا ليبتسم مرة واحدة!

... منذ عشرِ سنوات وتراب ليبيا يشرب دموع الليبيين الغزيرة، فلا الأرض ارتوت، ولا الليبيون جفّت دموعهم.

معظم من مرّ بهذه الأرض الشاسعة ظنّها قارة غنية تعيش على خيرات لا تنضب، من ذهب أصفر وذهب أسود، ومن معادن أخرى ثمينة، بسببها اشتعلت حروب وانطفأت معارك، وظلت تلك الثروات في مكانها، تحت الأرض، يعبرها الإنسان شرقا وغربا وجنوبا، ولا يأخذ منها سوى لعنتها القاتلة.

يقول أصحاب المزارع لكل عابر سبيل: «كُل ما تريد من الفاكهة، لكن لا تأخذ معك شيئا».. لكن في ليبيا، حتى الذي أكل من الفاكهة ولم يكن جائعا وأفسد، طالته لعنة النعمة وأعطبته على حوافها.. فالصحراء الممتدّة بعرض السماء، تراك من كل جانب، فلا تخدع ناقتها ولا واحتها بغناء مزيّف، المكان هنا صادق مع كل شيء، مع الطير الوحيد في السماء، ومع وثبة الغزال وانطلاقته صوب «الهروج»..

ومع الزاحفة الصفراء كأنها الذهب وهي السُّم.. ومع النخل الوفير الذي يهدي ظِلّهُ للماء وثمراته للجائع الحقيقي، الذي وإن عَبَر في الرحلة، فإن الرحلة تطول.

هذه حال الصحراء في بعض سحرها المكنوز، ما لم تغضبها بكيد وهى أدرى به كناقة، فيما لو تجاوزت سيوف الكثبان الرملية التي صنعتها الريح، وبان لك البحر أزرقَ من بعيد يشرب من سماء صافية، فتلك من طبيعة الأرض العريقة التي أوجدت كُل كائن حي في الشِمال، فلا وسط لك بالمرة بين الصحراء والبحر سوى «الهروج» الذي يمتدُّ مستطيلا بجبال وصخورٍ سوداء حادة، حيث يراك «الودّان» ولا تراه.

وحيث يقف «الغزال» عنيدا في وجه صائديه، وحيث المتاهات في خلاب السراب تقودك إلى الفراغ السحيق بين السماء والأرض، وحيث لا شيء ينبلج من هناك في المدى، وحيث لا صوت لكائن غير صوت نبض قلب الأرض تحت قدميْك، والإشارة بالعدم في خيالِ طائرٍ غريب في السماء تأخذه الجهات ولا يعود.. فلا أحد ينتظرك هناك في الصحراء غير الهلاك العظيم.

هذه هي «ليبيا» بعد عشر سنوات عِجاف، صاف فيها الأمل وما عاد قادرا على المزيد من الرؤى والآمال، وفيما صنعت القوّة الغاشمة جبروتها في كل البلاد، كانت الكفاءات الوطنية حبيسة بيوتها تقتات على كفاف المعيش والإهانة، حتى فقدت القدرة على مواجهة الجهل الذي استفحل في مراكز القرار، ومواجهة جبروت القوّة الخشنة التي سادت في البلاد وأفسدت كُل شيء.