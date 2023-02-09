مزارع سعيد ومحمود وحصاد الشر (1-2)

قصص كثيرة تعبر أمامنا في حياتنا بطولية وملهمة وحزينة مؤلمة، وهناك كذلك نوع من القصص لا طعم ولا لون لها، ولكن اليوم نحن مع قصة سعيد، الرجل المكافح الذي شق طريقه منذ صغره لينقذ نفسه ومستقبله من الفشل، عاش بدايته الدراسية طالبا مثاليا ومجتهدا، راهن على أن يكون صاحب موقع متميز في بيئته ومدينته وبلده، ولكن سعيد اصطدم أمام رغبته الداخلية التي كانت تحثه دائما على التوجه للزراعة، وبأن يصبح مزارعا يزرع الأرض ويبيع حصادها.

وهذا ما تم، توجه لأحد ملاك المزارع الذي كان يمتلك أفضل المزارع المليئة بزراعة الفواكه والخضروات الطازجة وإنتاج الدواجن والألبان والمتميزة بمساحة ضخمة، وافق مالك المزرعة على عمل سعيد معه في مزرعته الكبيرة، فصاحب المزرعة الحاج «الشريف» لم ينجب أبناء يديرون معه مزرعته ويجتهدون لإطالة عمر إنتاجها بعد وفاته، وكان شديد الخوف على اختفاء مزرعته وانقطاع الفواكه والخضروات التي تنتجها لسكان البلدة وباقي سكان المدن الأخرى، وحتي الدول التي تصدر إليها مزرعة الحاج الشريف.

وفورا توقف سعيد عن الدراسة والتحق بالمزرعة، وبدأ في حرث أجزاء منها حسب المهام التي كلف بها، وكان بارعا في عمله، الأمر الذي جعله في خلال شهور يصل لدرجة مشرف في المزرعة، ونال عمله إعجاب الحاج الشريف الذي قرر تكليف سعيد رفقة باقي المتميزين في المزرعة بمهام عالية المستوي تتعلق بكيفية إدارة المزرعة، ليصبح العمل مثاليا ونموذجيا.

وأصبحت الخضروات والفواكه تنتج بشكل منتظم ومرتفع لتغطي مدن البلاد كافة والدول المجاورة، وفي بعض المواسم يصل محصول المزرعة لأوروبا.

نجح الحاج الشريف رفقة باقي عمال مزرعته التي أصبحت مزارع كبيرة لها فروع ومراكز توزيع في كل مكان، نجاح كان بفضل إدارته ومثابرة عماله، حتي حدث تغيير سياسي أثر في العمال، وهذا التغير كان يحث العمال على ضرورة الزحف على الأرض التي يعملون بها، وأن الحاج الشريف هو الرجل المسن جشع يجمع الأموال الطائلة على حساب جهدهم وتعبهم، وأن مزارعه تحتكر الخضروات والفواكه وتحرم الفقراء والمساكين منها، قرر سعيد الانخراط بعد تأثير داخلي كان مصدره أحد العمال، في أحداث شغب أدت إلى مصادرة مزارع الحاج الشريف وطرده منها ونفيه إلى مدينة تقع في قلب الصحراء يقطن بها أقارب له، وأصيب فورا الشريف بسبب ما قام به العمال بجلطة أدت لإصابته بشلل نصفي، سيطر العمال على المزارع، وقاموا بتعيين محمود مسؤولا عنهم وعن المزارع، وهو العامل الذي أثر بصوته وحماسه على سعيد وباقي العمال وخطف قلوبهم، كلف محمود وفق النظام الجديد سعيد وباقي المتميزين في مهام عالية لإدارة مزارع الحاج الشريف، الذي فارق الحياة قهرا ووجعا بعد شهور من استيلاء العمال على مزارعه، أصبحت المزارع مستمرة في الإنتاج بشكل طبيعي.

ولكن محمود حاول إدخال بعض التغييرات داخلها، حيث منع إنتاج بعض المحاصيل التي كانت تتميز بزراعتها مزارع الشريف، وبرر محمود قراره بأن هناك محاصيل أكثر فائدة لسكان البلد لا بد من الاهتمام بها أولا والتكثيف من إنتاجها، فنحن ملاك المزارع الآن ولنا الحق في تقرير ما الذي يأكله الناس، مزارعنا في كل مكان في البلاد ولا منافسين لنا بعد اليوم، والذي لا تعجبه زراعتنا يذهب ويأكل من وراء البحر.

وقال إن الحاج الشريف كان مبذرا في تجارته التي نحن نفهمها أكثر منه، حرفتنا وحرفة أجدادنا الذين أسسوا وعملوا مع الحاج «الشريف» في نجاح أولى مزارعه حتي امتلك هذه السلسة من المزارع النموذجية والمثالية، رحب العمال المتميزون بأفكار وتغييرات محمود الذي جعلهم يهيمون مع كلامه وخطاباته، ووزع محمود المهام على سعيد والآخرين لينال ثقتهم، واستمر في وضع التغييرات، لكن المستهلكين الذين يمثلون غالب سكان البلد أصبحوا يرفضون شراء وتناول محاصيل المزارع، وحاولوا إظهار احتجاجهم الذي قوبل بالرفض وأصبح لا بديل لهم إلا شراء وتناول ما يقرر من محمود ، لتنهار أسهم المزارع ويتوقف التصدير إلى خارج البلاد، ليسيطر محمود على العمال وأصبح يعاملهم كالعبيد له، وقام بجلب عاملين آخرين كونهم ودربهم داخل المزارع ليكونوا عمالا يعملون لأجل ما يريده هو، وهدد المتميزين، من بينهم سعيد، بعدم رفض أوامره، وأنه اليوم لديه من يدير بهم المزارع، وأنه لن يكون بحاجة لهم بعد أن سحب منهم المهام العليا وكلفهم بمهام محدودة الصلاحيات.