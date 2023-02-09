الوعي والمقاومة

أمام حالة الصبر المحشور بين الملل والجمود السياسي وانتظار إفادة المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد باتيلي آخر الشهر الجاري لمجلس الأمن، يصعب أن نعتبر فكرة العزوف عن الانتخابات في البلاد بأنها مقاومة سلبية، باعتبار أن المقاومة السلبية تصب في خانة الوعي، وهو العنصر الذي يرى العديد من المراقبين والأكاديميين بالمنطقة أنه من المفقودات الجوهرية في أزمة التحول الديمقراطي بالمنطقة عموما، رغم إدراكنا جيدا، بسيادة مفاهيم القبلية والجهوية والغلبة، وتعوزنا روح وطنية واضحة المعالم، لها قيادة حيوية قادرة على المزاحمة السياسية، أمام كل الراهن من عبث وانسداد وانقياد بالبلاد نحو متاهات ومجهول.

الوعي حالة تربص للعبثية واللامعقولية أمام القائم والمعاش، أو كما يعبر عنها علميا بـ «العقل اليقظ». فكرة الانتخابات، كما يراها العالم، ضمن الظروف الراهنة في البلاد كمخرج سياسي، استحقاق يتهرب منه ساستنا منذ سنوات لترسيخ واقعهم، وليقينهم بأن التصريحات العالمية، بـ «بضرورة المحافظة علي زخم الانتخابات»، تظل تصريحات رنانة إعلاميا، وفضفاضة دبلوماسيا، ومفتقرة فعليا إلى زخم سياسي دولي يدفع بها في وجه أرباب مشهدنا البائس والمنسد، فكيف لزخم انتخابي ببلد نامٍ، بالمعنى المفتوح، أن يُحافظ عليه في ظل جمود سياسي مترسخ أساسا، وضمن أحكام واقع انقسامي ببلد قادة مشهده لا تعقل إلا الحفاظ علي غنائمها، وتجيد سهولة اللجوء إلي الصدام المسلح، الذي لا يكبحهم عنه اليوم إلا الحرص الأمريكي الشديد على الاستمرار في التهدئة، خصوصا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، المنشغلة بها القارة العجوز، القارة التي تعتبرها واشنطن أنها الأولى بمعالجة الأزمة الليبية تحديدا.

حالة التربص الذهني بنظري المتواضع، حالة منعدمة كحيوية فكرية تشاكس السياسة الراهنة بالبلاد لتقوم مقاومة سلبية بأي شكل من الأشكال في ليبيا، ولا يمكن اعتبار حالة اللامبالاة السائدة، كمزاج عام لشعب هو الأصغر تعدادا في منطقة الشمال الأفريقي، والمنسجم لحد كبير مقارنة ببعض جيرانه، بأنها نوع من المقاومة، رغم محاولات روائية تاريخية ليبية حديثة تحاول الترويج لإشكاليات العرق بالبلاد، رغما عن أنف تاريخ التحارب الأهلي في ليبيا ذاتها.

إن التمترس حول أوهام باسم مدينة بعينها، أو حشد مصطلحات فكرية معينة لصالح جدلية ناشئة، كالمقاومة السلبية مثلا، في وسط اجتماعي محدد لا يرفعان حالة التناقض عن وصف واقعنا البائس لنتواري خلف حقيقة أساسها أننا شعب سلبي في عمومه، حتي وإن كان التباهي الواهم بجرعة التمدن بهذه البقعة عن سواها في ليبيا هو سيد الجدل الأهلي علي منصات التواصل الاجتماعي، كعنصر يتحرك في كنف فرضية المقاومة السلبية المفترضة ليبيا. فالجرعة المدنية المزعومة لمدينة عن سواها، يثبت التاريخ أنها تجربة ناقصة أولا، ومبتورة ثانيا ضمن أنساق المنطقة الثقافية والسياسية في التاريخ المعاصر على الأقل. فالتمدن الذي نربطه بالمستعمر الإيطالي، لم يكمل مسيرته التحديثية بالبلاد التي كانت واحدة من أفقر دول العالم، وحلبة مفتوحة تطاحن علي أرضها قوات الحلفاء والمحور، إلي جانب الوصف الشهير بأن إيطاليا كانت واحدة من أسوأ أشكال الاستعمار، لعدم اهتمامها بخلق حيوية حداثية في مستعمراتها كليبيا وإثيوبيا، علي غرار ما صنع المستعمر الإنجليزي أو الفرنسي، ناهيك عن إيديولوجية روما الفاشية المتطرفة التي عبرها المتهم موسوليني ليبيا كأرض وعبيد.

التيارات والأحزاب في ليبيا اليوم، التي ترفع شعار الوطنية رغم البلاوي بالشمال المخمور بشماله، والجنوب الجانح بعيدا، ﻻ تنادي الجمهور في خطاب مفتوح يتربص بالواقع العام الفاشل والمرير وكل التردي المستمر فيه، بقدر تربصها بواقعية الفرصة السياسية للوصول إلى السلطة، ضمن النداءات العالمية للمحافظة علي الزخم الانتخابي، وكأنها تبدو، كأحزاب، غير معنية بقضية الوعي لخلق رأي عام ناضج، تمارس معه موقف المعارض سياسيا وبكل شفافية، وهذا ما يُعري حقيقة الحزبية والتحزب في ليبيا، رغم قانونية التحزب فيها اليوم. من دون الخوض في محنة التجربة الحزبية العربية عبر عقود دول الاستقلال، كما تناولها الفكر العربي المعاصر على اختلاف التوجهات فيه.

أمام مزاج اللامبالاة الشائع بالبلاد، تبقي السياسة في المشهد الليبي، بشح المبادرات الوطنية الفاعلة فيه، وبندرة قيادات ناضجة ومتمرسة؛ أقل من وضعية إعادة «تشكيب»، في ظل انعدام ثقافة المعارضة، وغياب الوعي واضمحلال ليبيا في وجدان شعب وضمير نخبة. سيبقي الأمر الواقع حقيقة ترسخ الانشقاق الأهلي علي الأرض، وتوضح أن أوهاما ليبية سائدة تستخدم مصطلحات حديثة تقفز بها على حقيقة واقعنا، وهي أنه علينا أن نتعلم السير خطوة بخطوة بكل تواضع، قبل محاولتنا المكابرة بالقفز على الأشياء وحرق المراحل. فمعركة التغيير تحتاج لوعي ومقاومة، وإذا ابتعد الاثنان عن بعضهما فلا حاجة للاعتقاد بأن الانتصار سيكون حليفا.