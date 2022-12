عند زعزعة الصخرة

العلاقات الإنسانية ظاهرة معقدة ذات حساسية بالغة، تمر بعمليات تفاعل وتغير إيجابية وسلبية (والإيجاب والسلب، هنا، مسألة نسبية متعلقة بالمعايير والمواقف المبدئية لكل شخص، التي هي، بدورها، عرضة للتقلص أو التغير) نتيجة عوامل داخلية وخارجية.

رواية سالي روني* Sally Rooney أيها العالم الجميل أين أنت Beautiful world, where are you** تركز برهافة على هذا الشأن.

فمنذ العنوان ينتابنا الشك في وجود عالم جميل فعليًا خالٍ من المنغصات، وأن هذا العالم لا يوجد إلا في آمالنا وطموحاتنا، وبالتالي لا وجود لعلاقات خالية من الشوائب، ظهرت إلى السطح أو ظلت كامنة، ولعل الأمر هنا يشبه ما ينمو تحت صخرة راسخة من طحالب وحشرات لا تبدو لنا إلا إذا زعزعنا هذه الصخرة قليلًا، أو أزحناها.

يمكن اعتبار الرواية، في حوالي ثلاثة أرباعها، منقسمة إلى روايتين، رواية سردية بضمير الغائب تتتبع الحياة اليومية لصديقتين روائيتين تقيم كل منهما في بلد، أو في مدينتين في نفس البلد، ولم تلتقيا لمدة طويلة، هما إيلين Eileen وأليس Alice، ورواية بضمير المتكلم والمخاطَب تتشكل من مراسلات متبادلة عبر الإيميل بين هاتين الصديقتين تتبادلان فيها النقاش حول أفكارهما الأدبية والفلسفية والسياسية وتتحدثان عن بعض شؤونهما اليومية ومشاعرهما وعلاقاتهما بأسرتيهما وبالحب والرجال.

تبدأ الرواية بفصل سردي، ثم فصل الرسالة، يتلوه فصل سردي، ثم فصل الرسالة، وهكذا، ولعل هذا التقسيم يشي بما يصادف العلاقات الإنسانية، حتى الأثيرة منها، من تقطعات وحواجز لها فاعليتها المؤثرة، مهما كان هذا التأثير خفيفًا أو يتعرض إلى مقاومة تستهدف إبطال فعاليته.

الرواية حافلة بتفاصيل دقيقة حول المشاعر والعواطف غير المستقرة، وكيف تنفجر، فجأة أحيانًا، مشاعر سلبية كامنة تحت سطح علاقة صداقة تبدو قوية وصميمة.

نريد هنا أن نركز على حالة تطفو فيها المآخذ والسلبيات بين الصديقتين في لقاء مباسطة ومنادمة مع أصدقاء آخرين وتتحول إلى فجوة من الخلاف يصل إلى درجة قرار بالقطيعة.

إلا أن فِلِكس Felix، صديق أليس وعشيقها يحاول، وهما في خلوة، ترطيب خاطر أليس وإيجاد الأعذار لإيلين، ومن طرفه يحاول سيمون Simon، صديق إيلين وعشيقها، في خلوتهما، تلطيف مشاعر إيلين وغضبها والتأكيد على حسن نوايا أليس ودفء مشاعرها إزاء إيلين.

نستسمح القارئ في نقل هذا المقتبس المطول بعض الشيء الذي يصور لقاء الصديقتين المفاجئ بعد عاصفة الغضب المتبادل:

عندما كانت أليس أسفل السلم بعد ذلك بدقائق، كانت إيلين خارجة متجهة إلى مستراح السلم، شاهدتا بعضهما في ضوء مصباح الردهة الضعيف وتوقفتا، إيلين أعلى السلم ناظرة إلى الأسفل، وأليس ناظرة إلى أعلى، وجهيهما قلقين، متحفزين، حزينين، ولثوانٍ كانت كلتاهما مرآة عاتمة بالنسبة إلى الأخرى، معلقة هناك شاحبة، عاطلة، ثم اتجهتا نحو بعضهما، لتلتقيا في منتصف السلم، فتعانقتا، حاضنتين بعضهما، ذراعهما تجذبان جسديهما بقوة، ثم قالت أليس: أنا آسفة، أنا آسفة، وقالت إيلين: لا تعتذري، أنا آسفة، لا أعرف لماذا كنا نتعارك، شرعت كلتاهما في الضحك، ضحك غريب تتخلله حالات فواق، وهما تمسحان وجهيهما بيديهما كانت تقولان: لا أعرف حتى عما كنا نتعارك، أنا آسفة، ثم جلستا على السلم، منهكتين، أليس أسفل إيلين بدرجة، وظهريهما إلى الجدار.

* لمعرفة بعض المعلومات عن الكاتبة، انظر عمر أبو القاسم الككلي: https://alwasat.ly/news/opinions/369907?author=1

** Sally Rooney, Beautiful world, where are you, FF 2021