  • Alwasat News
Atwasat

كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 06:59 مساء
كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة
مسافرون في مطار شيانغ ماي التايلاندي، 7 فبراير 2024. (أ ف ب)
WTV_Frequency

اتهمت الشرطة التايلاندية رجلا كنديا حاول فتح مخرج طوارئ في طائرة قبل إقلاعها في رحلة متجهة من شيانغ ماي في شمال تايلاند إلى العاصمة بانكوك الأربعاء الماضي، ما تسبب في تأخيرات عدة.

وقال المسؤول في شرطة شيانغ ماي ناتاووت نويسورن لوكالة «فرانس برس»، إن الرجل يواجه «تهمتين تتعلقان بالأذى الذي لحق بركاب آخرين، وعدم الامتثال لقواعد الطائرة».

وحاول الرجل الموقوف، البالغ 40 عاما، فتح مخرج طوارئ داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الوطنية، عندما كانت متوقفة على المدرج قبل إقلاعها.

وقال نويسورن: «أخبرنا أنه فتح الباب لأن شخصا ما على متن الطائرة كان يحاول قتله. لقد كان مصابا بالذعر الشديد». وتحقق الشرطة فيما إذا كان المتهم تحت تأثير المخدرات، أو ما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية.

تأخير أكثر من 10 طائرات
وتسبب الحادث في تأخير أكثر من عشر طائرات في شيانغ ماي، العاصمة السياحية لشمال تايلاند، حسب الشرطة.

وتحدث أحد الشهود لـ«فرانس برس» عن مشاهد «فوضوية» على متن الطائرة خلال الحادثة. وقال واتارابون بيثسورب: «كنت جالسا في الجزء الخلفي من الطائرة، وسمعتُ رياحا قوية وصراخا من المقدمة. كان الوضع فوضويا»، وأضاف: «كان يصرخ قائلا إن رجلا يرتدي ملابس سوداء كان يحاول قتله».

وتمكنت الرحلة أخيرا من المغادرة بعد منتصف الليل، بتأخير أكثر من ثلاث ساعات، من دون الإبلاغ عن أي إصابات، وفق بيان للخطوط الجوية التايلاندية.

وفي مايو الماضي، في كوريا الجنوبية، فتح رجل مخرج الطوارئ في طائرة أثناء هبوطها، قائلا إنه كان يريد الخروج من الطائرة «بسرعة». ويواجه عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في السجن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال

محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال
إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي

إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي
بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة.. وانتخاب رئيس جديد لأميركا لن يغير العلاقة مع واشنطن

بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة.. وانتخاب رئيس جديد لأميركا لن يغير ...
كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة

كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة
حبس مدير الخدمات الصحية في مزدة بتهمة إهدار 4 ملايين دينار

حبس مدير الخدمات الصحية في مزدة بتهمة إهدار 4 ملايين دينار
التعاون يخطف فوزا مثيرا من الصداقة 2-1 بـ«دورينا»

التعاون يخطف فوزا مثيرا من الصداقة 2-1 بـ«دورينا»
ترقب في الدوري الليبي لتأثير اللاعب «الفلسطيني والسوداني»

ترقب في الدوري الليبي لتأثير اللاعب «الفلسطيني والسوداني»
شاهد في «اقتصاد بلس».. صناعة الطعام الحلال تزدهر في العالم

شاهد في «اقتصاد بلس».. صناعة الطعام الحلال تزدهر في العالم
كاريكاتير خيري - نتنياهو إلى «مزبلة التاريخ»

كاريكاتير خيري - نتنياهو إلى «مزبلة التاريخ»
«العنابي» و«النشامي».. نهائي عربي آسيوي يعوض الإخفاق الأفريقي

«العنابي» و«النشامي».. نهائي عربي آسيوي يعوض الإخفاق الأفريقي
جريدة «الوسط»: حراك متعدد الجنسيات يستبق مؤتمر «سرت» التصالحي

جريدة «الوسط»: حراك متعدد الجنسيات يستبق مؤتمر «سرت» التصالحي
داخل العدد 429: حراك متعدد الجنسيات وترتيبات للمصالحة.. وكارثة زليتن مستمرة

داخل العدد 429: حراك متعدد الجنسيات وترتيبات للمصالحة.. وكارثة زليتن مستمرة
«تناشيب»

«تناشيب»
واشنطن تحذّر من «كارثة» حال بدء العدوان على رفح

واشنطن تحذّر من «كارثة» حال بدء العدوان على رفح
تقرير فرنسي يحذر من وقوع السنوسي في فخ الاستقطاب

تقرير فرنسي يحذر من وقوع السنوسي في فخ الاستقطاب
ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل القمة النارية أمام جيرونا بالدوري الإسباني

ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل القمة النارية أمام جيرونا بالدوري الإسباني
منطلقات «الجابري» الفكرية في نقد العقل العربي (1-8)

منطلقات «الجابري» الفكرية في نقد العقل العربي (1-8)
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بنما تستضيف المؤتمر العالمي العاشر لمكافحة التبغ
بنما تستضيف المؤتمر العالمي العاشر لمكافحة التبغ
السلطات الأفغانية تمسك بنمر نادر بعد مهاجمته حيوانات
السلطات الأفغانية تمسك بنمر نادر بعد مهاجمته حيوانات
يسعى لعلاج المشكلة.. الاغتصاب والعنف ضد المرأة مسألة خلافية في الاتحاد الأوروبي
يسعى لعلاج المشكلة.. الاغتصاب والعنف ضد المرأة مسألة خلافية في ...
جينا كارانو تلاحق «ديزني» قضائيا
جينا كارانو تلاحق «ديزني» قضائيا
«فورد» تكشف مميزات «بوما» طراز 2024
«فورد» تكشف مميزات «بوما» طراز 2024
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد على «صباح الوسط»: مطعم حميدا فاصوليا «أحد معالم بنغازي» في شكله الجديد
شاهد على «صباح الوسط»: مطعم حميدا فاصوليا «أحد معالم بنغازي»......
السلطات الأفغانية تمسك بنمر نادر بعد مهاجمته حيوانات
السلطات الأفغانية تمسك بنمر نادر بعد مهاجمته حيوانات...
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس ......
صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده
صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده...
«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر
«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر...
المزيد
كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة
كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة...
«الأم الوطواط» تحوِّل منزلها إلى مأوى لمئات الخفافيش
«الأم الوطواط» تحوِّل منزلها إلى مأوى لمئات الخفافيش...
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف...
«فورد» تكشف مميزات «بوما» طراز 2024
«فورد» تكشف مميزات «بوما» طراز 2024...
جينا كارانو تلاحق «ديزني» قضائيا
جينا كارانو تلاحق «ديزني» قضائيا...
المزيد