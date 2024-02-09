كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت الشرطة التايلاندية رجلا كنديا حاول فتح مخرج طوارئ في طائرة قبل إقلاعها في رحلة متجهة من شيانغ ماي في شمال تايلاند إلى العاصمة بانكوك الأربعاء الماضي، ما تسبب في تأخيرات عدة.

وقال المسؤول في شرطة شيانغ ماي ناتاووت نويسورن لوكالة «فرانس برس»، إن الرجل يواجه «تهمتين تتعلقان بالأذى الذي لحق بركاب آخرين، وعدم الامتثال لقواعد الطائرة».

وحاول الرجل الموقوف، البالغ 40 عاما، فتح مخرج طوارئ داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الوطنية، عندما كانت متوقفة على المدرج قبل إقلاعها.

وقال نويسورن: «أخبرنا أنه فتح الباب لأن شخصا ما على متن الطائرة كان يحاول قتله. لقد كان مصابا بالذعر الشديد». وتحقق الشرطة فيما إذا كان المتهم تحت تأثير المخدرات، أو ما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية.

تأخير أكثر من 10 طائرات

وتسبب الحادث في تأخير أكثر من عشر طائرات في شيانغ ماي، العاصمة السياحية لشمال تايلاند، حسب الشرطة.

وتحدث أحد الشهود لـ«فرانس برس» عن مشاهد «فوضوية» على متن الطائرة خلال الحادثة. وقال واتارابون بيثسورب: «كنت جالسا في الجزء الخلفي من الطائرة، وسمعتُ رياحا قوية وصراخا من المقدمة. كان الوضع فوضويا»، وأضاف: «كان يصرخ قائلا إن رجلا يرتدي ملابس سوداء كان يحاول قتله».

وتمكنت الرحلة أخيرا من المغادرة بعد منتصف الليل، بتأخير أكثر من ثلاث ساعات، من دون الإبلاغ عن أي إصابات، وفق بيان للخطوط الجوية التايلاندية.

وفي مايو الماضي، في كوريا الجنوبية، فتح رجل مخرج الطوارئ في طائرة أثناء هبوطها، قائلا إنه كان يريد الخروج من الطائرة «بسرعة». ويواجه عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في السجن.