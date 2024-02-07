جينا كارانو تلاحق «ديزني» قضائيا

القاهرة - بوابة الوسط



أعلن الثلاثاء رئيس منصة يوتيوب التابعة لمجموعة غوغل، نيل موهان، في رسالة حول «رهاناته» للعام 2024 أنه يجب اعتبار صناع المحتوى بمثابة «استوديوهات جيل جديد»، متوقعًا أن يشكل الذكاء الصناعي محفزًا للإبداع البشري.



وتثير أدوات الذكاء الصناعي التوليدي قلقًا كبيرًا لدى فنانين كُثر، إذ يخشون أن تستخدم صناعات الترفيه، من السينما إلى النشر إلى الموسيقى، برامج الذكاء الصناعي لإنتاج محتوى منخفض التكلفة من دون الحاجة إلى يد عاملة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».



وكانت ضمانات للحماية من هذا الخطر جزءاً من مطالب الممثلين وكتَّاب السيناريو خلال الإضراب التاريخي في هوليوود العام 2023، لكن نيل موهان يعتقد أن نماذج الذكاء الصناعي سوف «تحفز الإبداع».



وأطلقت «يوتيوب» أخيرًا أدوات تتيح استخدام طلبات بسيطة باللغة اليومية، مثل إنشاء خلفيات في فيديوهات «شورتس» (Shorts)، وهي مقاطع فيديو قصيرة شبيهة بفيديوهات تيك توك.

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وأعاد نجاح التطبيق في السنوات الأخيرة إشعال المنافسة بين منصات الترفيه لجذب صناع المحتوى والمؤثرين الأكثر شهرة، ما يعني جذب انتباه المستخدم، وبالتالي زيادة إيرادات الإعلانات.



وحققت «يوتيوب» إيرادات بقيمة 9.2 مليار دولار (+15.5% على أساس سنوي) في الربع الأخير من العام 2023، وباتت الاشتراكات المدفوعة (الموسيقى أو الفيديو) تدر 15 مليار دولار سنويًا لمجموعة غوغل.



وقال موهان «اليوم، ثمة أكثر من 3 ملايين ضمن برنامج شركاء يوتيوب YouTube Partner Program، الذي يسمح لصناع المحتوى بكسب المال على يوتيوب».



وأشار إلى أن هذا البرنامج «دفع أموالًا أكثر من أي برنامج آخر لتحقيق الدخل لصنَّاع المحتوى، قدمنا أكثر من 70 مليار دولار لصنَّاع المحتوى والفنانين وشركات الإعلام في السنوات الثلاث الماضية».



ولفت إلى أن «المتفرجين حول العالم يشاهدون الآن ما متوسطه أكثر من مليار ساعة من محتوى يوتيوب على أجهزة التلفزيون يوميًا».



تعتزم غوغل أيضًا الدفاع عن الـ«يوتيوبرز» وصانعي المحتوى حتى يجري الاعتراف بعملهم الذي وصفه بأنه «وظيفة بدوام كامل مع جمهور عالمي، لكن معظم الحكومات لا تأخذ صناع المحتوى في الاعتبار في بيانات التوظيف الخاصة بها».



وتتهم السلطات بشكل متكرر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها «إنستغرام وتيك توك»، بالإضرار بصحة الشباب، وأكد موهان أن سلامة الأطفال على الإنترنت تشكل إحدى أولويات المنصة، في حين أن عروض يوتيوب للشباب «تصل إلى أكثر من 100 مليون مشاهد نشط كل شهر».