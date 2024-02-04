السلطات الأفغانية تمسك بنمر نادر بعد مهاجمته حيوانات

القاهرة - بوابة الوسط

أمسكت السلطات الأفغانية بنمر من نوع نادر في منطقة جبلية بشمال شرق البلاد، وتستعد لإعادة إطلاقه في البرية بعدما أفادت تقارير بأنه قتل عشرات الحيوانات، على ما ذكرت منظمة غير الحكومية معنية بحفظ الحياة البرية.

وأشار نائب حاكم المنطقة عبدالرحمن كسرة إلى أن نمراً مهدداً بالانقراض جرى الإمساك به، مساء الخميس، بعد أن حوصر في حظيرة للمواشي في منطقة زيباك الريفية في ولاية بدخشان، بعد أن هاجم نحو 30 حيواناً، وفق تصيرحه إلى وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن النمر نُقل إلى عاصمة الولاية فيض آباد ووضع في الأسر داخل مجمع الحاكم.

وأوضح رئيس مكتب منظمة «وايلدلايف كنسرفايشن سوسايتي» غير الحكومية في بدخشان أن طبيباً بيطرياً عالج إصابة طفيفة تعرض لها النمر في ساقه، مشيراً إلى أنه سيُعاد إطلاقه في البرية.

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وقال لوكالة فرانس برس إن «السلطات وعدتنا بأنها ستطلق النمر وتعيده إلى منطقة زيباك قريباً».

موائل نمور الثلج

تعد المنطقة الجبلية في شمال شرق أفغانستان أحد الموائل القليلة لنمور الثلج التي يطلق عليها اسم «أشباح الجبال».

وهذا النوع من الحيوانات مُدرج ضمن الأنواع «المعرضة لخطر الانقراض» ضمن لائحة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في وقت تشهد أعدادها انخفاضاً بسبب تأثيرات التغير المناخي وخسارة موائلها والصيد الجائر.

ويحذر الخبراء من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تدفع المزارعين للانتقال إلى مرتفعات الجبال لزراعة محاصيلهم ورعي المواشي، والتعدي تالياً على موائل نمور الثلج.