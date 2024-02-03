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شرطة نيويورك توقف استخدام روبوت المراقبة داخل أنفاق المترو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 07:27 مساء
شرطة نيويورك توقف استخدام روبوت المراقبة داخل أنفاق المترو
صورة التقطت في 28 نوفمبر 2023 لروبوت المراقبة «كاي-5» في أنفاق مترو نيويورك. (أ ف ب)
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أوقفت شرطة نيويورك عمل روبوت المراقبة التابع لها داخل أنفاق المترو في المدينة، على ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الجمعة، بعد خمسة أشهر فقط على استعانتها به لتنفيذ دوريات، اعتبره البعض خلالها «الجوهرة التكنولوجية لأمن» محطات القطارات السفلية، فيما لم يرِ فيه آخرون سوى «سلة مهملات على عجلات». 

فمستخدمو قطار الأنفاق النيويوركي، سواء أكانوا من المقيمين في المدينة أو من السياح الذي يزورونها، لن يشاهدوا بعد اليوم الروبوت «كاي- 5» (K-5) الذي أطلق عمله في أكبر محطة مترو نيويوركية هي «تايمز سكوير» في سبتمبر الفائت رئيس بلدية المدينة إريك آدامز، وهو نقيب سابق في الشرطة انتُخِب على أساس برنامج لمكافحة انعدام الأمن، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

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وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن الروبوت أودِع أحد المخازن، فيما أوضح ناطق باسم شرطة نيويورك أن الآلة «أنجزت مرحلتها التجريبية في مترو الأنفاق».

لا يجيد النزول على سلالم المترو
وتعرّض الروبوت المجهّز بعدد من الكاميرات وبنظام لطلب النجدة، لمجموعة من الأعطال في ما يتعلق بشحن بطارياته. كذلك تبيّن أن شرطياً يجب أن يرافقه باستمرار، ولم يكن يجيد النزول على سلالم مترو الأنفاق الشديدة الانحدار.

وقال رئيس جمعية (Surveillance Technology Oversight Project) المناهضة للمراقبة الإلكترونية والتكنولوجية ألبرت فوكس كان في تعليق ساخر «قلت إنها سلة المهملات على عجلات، ولكن حتى العجلات لم تعمل».

واستغرب «إتفاق إلى هذا الحد على مثل هذه الآلات في وقت يشهد عدد الجرائم تراجعاً، وبينما خفض رئيس بلدية المدينة موازنات عدد من الوظائف البلدية». 

ويولي رئيس البلدية إريك آدامز اهتماماً كبيراً بالتقنيات الجديدة، كالتعرف على الوجه والطائرات المسيّرة ونظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس»، والكلاب الآلية للتصدي لانعدام الأمن.

وارتفع عدد الجرائم في نيويورك بعد الجائحة عامي 2021 و2022، لكنه انخفض بشكل ملحوظ العام الفائت، وخصوصاً في مترو الأنفاق.

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