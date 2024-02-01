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انتهاء الإضراب في موقع ماتشو بيتشو الشهير في البيرو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 04:37 مساء
انتهاء الإضراب في موقع ماتشو بيتشو الشهير في البيرو
قلعة ماتشو بيتشو لحضارة الإنكا السابقة قرب مدينة كوسكو في البيرو في 21 أبريل 2023. (أ ف ب)
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انتهت الاحتجاجات التي عطّلت على مدى ستة أيام موقع ماتشو بيتشو، أكثر المعالم السياحية العائدة لحضارة الإنكا استقطاباً للزائرين في العالم، الأربعاء بعد اتفاق بين حكومة البيرو والسكان، على ما أعلن الجانبان.

وقالت وزيرة الثقافة ليزلي أورتيغا في تصريحات إذاعية في نهاية اجتماع مع قادة الحركة الاحتجاحية «لقد رُفع الإضراب»، وأكد داروين باكا، الناطق باسم المتظاهرين الذين منعوا الوصول إلى الموقع لأيام الاتفاق مع الحكومة قائلا «لقد اتخذنا قرارا بإنهاء الإضراب إلى أجل غير مسمى»، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس». 

وأجلي أكثر من 1200 سائح من الموقع خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وينص الاتفاق على عودة الموقع إلى طبيعته اعتبارا من، أمس الأربعاء، و«إلغاء» الاتفاق الذي أوكلت الحكومة بموجبه بيع تذاكر الدخول عبر الإنترنت إلى مشغّل خاص، بحسب الوزيرة.

وقد رأى المضربون في تلزيم بيع التذاكر لشركة خاصة خطوة أولى نحو خصخصة الموقع، قائلين إن الشركة المختارة «جوينوس» ستستفيد من عمولات تصل إلى 3,2 ملايين دولار سنوياً بفضل النظام الجديد.

نظام مبيعات جديد
وأقفلت متاجر كثيرة أبوابها اعتباراً من الخميس الفائت، وأوقفت شركة السكك الحديد المحلية خدماتها إلى الموقع الجمعة.

وبحسب وزارة الثقافة، فإن نظام المبيعات الجديد من شأنه أن يتيح السيطرة على تدفق السياح والحفاظ على القلعة المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي منذ عام 1983.

كما قال رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا إن «مافيا» اختطفت النظام الحالي لبيع التذاكر لمصلحتها الخاصة.

يقع المجمع الأثري على بعد 130 كيلومترا من مدينة كوسكو وعلى ارتفاع 2438 مترا، وقد بُني في القرن الخامس عشر بأمر من إمبراطور الإنكا باتشاكوتيك (1438-1470) واكتشفه المستكشف الأميركي هيرام بينغهام عام 1911.

ويستقبل الموقع في العادة 4500 سائح يوميا في المعدل.

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