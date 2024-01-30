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الحادث يتكرر: سمكة قرش تهاجم امرأة بأحد شواطئ سيدني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 06:00 مساء
الحادث يتكرر: سمكة قرش تهاجم امرأة بأحد شواطئ سيدني
لافتة تحذر من وجود أسماك قرش على أحد شواطئ نيوكاسل بأستراليا (أ ف ب)
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هاجمت سمكة قرش امرأة كانت تسبح في ميناء سيدني الشهير، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة في ساقها. وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إن الحادث وقع مساء أمس الإثنين موضحة أن «الهجوم وقع قبالة جسر عائم في خليج إليزابيث، على بعد أقل من كيلومترين من دار الأوبرا الشهيرة، وأن المرأة أصيبت بجروح خطرة في ساقها اليمنى».

وعلى الفور، سارع الناس لمساعدة المرأة (29 عامًا)، بحسب ما أوردت جريدة «سيدني مورنينغ هيرالد» نقلًا عن شخص مقيم في الجوار سمع من المنزل نداء استغاثة.

وقال الشاهد مايكل بورتر «كانت تحاول الخروج من الماء عن طريق السلم وخلفها كانت ساقها التي كانت مفتوحة بالكامل ومليئة بالدماء، واصفة المشهد بأنه سريالي».

أول هجوم بميناء سيدني منذ 2009
وأفادت الجريدة أن طبيبًا بيطريًا يعيش في مكان قريب وضع للمرأة عاصبة حول موقع الإصابة. وقال ناطق باسم مستشفى سان فنتسنت إن المرأة نُقلت إلى قسم العناية المركزة في المستشفى، مضيفًا أنها في حالة مستقرة.

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وهذا أول هجوم لسمكة قرش في ميناء سيدني منذ العام 2009. وفي ذلك العام، تعرض غواص في البحرية الأسترالية لهجوم من سمكة قرش على ذراعه وساقه في خليج ولومولو.

وفي فبراير 2022، التهمت سمكة قرش سيمون نيليس، مدرب الغوص البريطاني (35 عامًا)، قبالة شاطئ ليتل باي في سيدني. وكان هذا أول هجوم مميت في المدينة منذ العام 1963.

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