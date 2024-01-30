خروج كيت أميرة ويلز من المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قصر كنسينغتون، اليوم الإثنين، خروج الأميرة كيت، زوجة ولي العهد البريطاني وليام، من المستشفى في لندن حيث كانت تواصل العلاج بعد إجرائها عملية جراحية في البطن 16 يناير.

وجاء في بيان القصر الذي نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أن «أميرة ويلز البالغة 42 عاما عادت إلى دارها في وندسور (غرب لندن) لمواصلة فترة النقاهة بعد العملية الجراحية التي خضعت لها. وهي تحرز تقدما جيدا».

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وكانت دوائر القصر الملكي البريطاني أشارت سابقا إلى أن الأميرة كيت ستحتاج أشهرا عدة للتعافي واستئناف مهامها الرسمية، مشيرة إلى أن ذلك لن يحصل قبل عيد الفصح نهاية مارس المقبل.

الجراحة غير مرتبطة بإصابتها بالسرطان

وتوجه وليام وكيت بالشكر الجزيل إلى موظفي مستشفى «لندن كلينيك» في العاصمة البريطانية، وقالا إن «العائلة لا تزال تشعر بالامتنان للتمنيات الطيبة التي تلقتها من جميع أنحاء العالم».

وأكد قصر كنسينغتون وقت إجرائها العملية أن لا علاقة لحالتها بالسرطان، من دون الخوض في تفاصيل.

خلال 13 يوما من العلاج في المستشفى، تلقت الأميرة زيارة من زوجها وليام، الذي اختصر أيضا جدول أعماله لإعطاء الأولوية لعائلته.

كما زار الملك تشارلز الثالث الأميرة كيت يوم الجمعة الماضي، عند إدخاله إلى المستشفى الفاخر نفسه في وسط لندن للخضوع لعملية جراحية في البروستات.

وأفادت المعلومات الواردة من أوساط العائلة الملكية أن الملك البالغ 75 عاما بصحة جيدة بعد العملية.

وقد كشف الملك البريطاني عن خضوعه لهذا التدخل الجراحي، بحسب القصر الملكي، من أجل تشجيع الفحص لهذا المرض الشائع بين الرجال في مراحل عمرية معينة.