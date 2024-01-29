«قرية البخور» في فيتنام تدخل عصر «إنستغرام»

القاهرة - بوابة الوسط

أبدع بعض الحرفيين في فيتنام بإضافة لمسة من الحداثة إلى أسلوبهم المتوارث عبر القرون في صناعة أعواد البخور من الخيزران باختيار أصباغاً صفراء وزرقاء وخضراء إلى جانب اللون الأحمر التقليدي.

واستطاعت «قرية البخور» مواكبة العصر، بدخولها عالم «إنستغرام» لاستقبال الزائرين الراغبين في التقاط صور زاهية لهم وسط الحقول الملونة مع اقتراب رأس السنة القمرية الجديدة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتكسب الكثير من العائلات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، لقمة عيشها من صناعة أعواد البخور من الخيزران، عملاً بمهارات يجرى تناقلها من جيل إلى جيل.

لكن في كوانغ فو كاو، قرب العاصمة هانوي (شمال)، تستخدم دانغ ثي هوا أصباغاً صفراء وزرقاء وخضراء إلى جانب اللون الأحمر التقليدي، لتوسيع المعروض لديها، وإرضاء الزائرين الذين يأتون من أجل تغذية حساباتهم على «إنستغرام» بصور جذابة.

وتقول المرأة البالغة 45 عاماً، والتي تعمل في صناعة البخور منذ ثلاثة عقود «أنا فخورة بالمعارف التقليدية التي تتمتع بها عائلتنا، كما أنني سعيدة لأن قريتنا أصبحت معروفة بشكل أفضل»، مضيفة بقولها لوكالة «فرانس برس» «بتتُ أكسب المزيد من المال».

لوحة من الباقات تشكل خريطة فيتنام

ويطلب القرويون 50 ألف دونغ (حوالى دولارين) لإتاحة الوصول إلى المناطق الخلابة، وتشهد مئات المنشورات بشبكة التواصل الاجتماعي على شعبية المكان، إذ يحب السياح الوقوف وسط حزم من العصي التي تجف في الشمس، وتشكيل لوحة بألوان براقة.

وأمام أحد معابد القرية، تم ترتيب مئات الباقات على شكل خريطة فيتنام، وعلى مسافة ليست بعيدة من هناك، وُضع درج معدني لإتاحة الرؤية من نقطة مرتفعة.

ويقول نغوين هوو لونغ، وهو تاجر آخر يبلغ 58 عاما، «لقد كلّفت شخصا أو اثنين بمساعدة الزوار في العثور على أفضل زاوية للصور، وللتأكد من أنهم لا يعيقون عملية تجفيف العصي».

ويقول الحرفي إنه مشغول للغاية مع اقتراب العام الفيتنامي الجديد «تيت»، وهي مناسبة تجتمع فيها العائلات وتُشعل أعواد البخور في المعابد والمنازل، على مذابح مخصصة لتكريم الأسلاف.

ويبدو أن السياح يقدّرون اهتمام السكان المحليين، وتوضح السائحة الفلبينية كاثرين كارو «هذا المكان جميل للغاية، وهناك الكثير من الألوان، وهو رائع حقاً على إنستغرام».