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جندي إسرائيلي يغتصب زميلته في إحدى ليالي الحرب على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 10:30 مساء
جندي إسرائيلي يغتصب زميلته في إحدى ليالي الحرب على غزة
مجندة إسرائيلية. (أرشيفية)
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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن أحد جنود الاحتياط الإسرائيليين اتُهم باغتصاب زميلته، التي جرى تكليفها بالخدمة معه أثناء الحرب في غزة.

وأضافت الهيئة أن لائحة الاتهام ضد الجندي تضمنت أن الاعتداء جاء في ساعة متأخرة من الليل خلال الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لـ«هيئة البث الإسرائيلية».

وكشفت أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية اعتقلت الجندي بتهمة اغتصاب زميلته أثناء العمليات العسكرية.

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وأشارت جريدة «تايمز أوف إسرائيل» في تقارير سابقة إلى حادث أثار ضجة في أوساط الجيش الإسرائيلي عام 2022، إذ فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في انتحار مجندة إسرائيلية بعد يوم واحد من محاولة فاشلة للانتحار.

 ثلث المجندات تعرضن للتحرش الجنسي
ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تقريرا في نوفمبر 2022 قالت فيه إنه وفق تقرير مراقب الدولة في إسرائيل، فإن حوالي ثلث المجندات اللاتي يؤدين خدمتهن الإلزامية في الجيش الإسرائيلي تعرضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في العام الماضي.

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