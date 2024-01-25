بالدوين يطلب محاكمته في أقرب وقت ممكن بقضية إطلاق النار خلال تصوير «راست»

القاهرة - بوابة الوسط

طلب الممثل الأميركي أليك بالدوين، الأربعاء، بحسب مستندات قضائية، أن تنطلق في أقرب وقت ممكن محاكمته في نيو مكسيكو بتهمة القتل غير العمد في قضية إطلاق نار أودى بحياة مصورة سينمائية أثناء تصوير فيلم «راست» عام 2021.

وكان تصوير فيلم الويسترن «راست» داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأثارت هذه الحادثة النادرة صدمة في هوليوود، وصدرت على إثرها دعوات كثيرة لمنع استخدام الأسلحة النارية في مواقع التصوير.

ودأب الممثل البالغ 65 عاماً والذي يواجه عقوبة بالسجن لـ18 شهراً في حالة إدانته، على تأكيد براءته منذ بداية القضية. وأشار مراراً إلى أن أفراداً في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ.

لائحة اتهامات جديدة

وانتهى اتهام أول بالقتل غير العمد ضد أليك بالدوين، بوقف الملاحقات في أبريل. لكن لائحة اتهامات جديدة وُجهت إليه الجمعة.

وطلبت المحكمة من بالدوين المثول حضورياً أو عبر الإنترنت للردّ على التهمة قبل الأول من فبراير، بحسب مستندات قضائية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس».

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وطلب فريق الدفاع عنه الأربعاء أن تجري محاكمته في أقرب وقت ممكن واستناداً إلى القانون.

وقال محامياه لوك نيكاس وأليكس سبيرو إن الطلب يرمي إلى «التخفيف من التشهير العام بالممثل وتجنّب ما قد ينجم عن إثبات براءته نتيجة محاكمة طويلة».

ووُجهت أيضاً تهمة القتل غير العمد في القضية إلى مسؤولة الأسلحة في موقع تصوير الفيلم هانا غوتيريز ريد، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتها في 21 فبراير.

خلال التحقيق الأولي، خلصت الشرطة إلى أنها هي التي وضعت الذخيرة في السلاح الذي استخدمه بالدوين، بدلاً من الرصاصة الخلبية.

ولم يحدد التحقيق أبداً كيف وصلت ذخيرة حية إلى موقع التصوير، حيث يُسمح فقط بالرصاص الفارغ.