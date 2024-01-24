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12 علامة تدل على أنك تمتلك شخصية اللوجستي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 01:26 مساء
12 علامة تدل على أنك تمتلك شخصية اللوجستي
صفات الشخصية اللوجستية (أرشيفية: الإنترنت)
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يوضح مؤشر مايرز بريغز في نظرية «MBTI» لأنماط الشخصية أن شخصية اللوجستي من أكثر أنماط الشخصية انتشارًا في المجتمع وهو ما يعكس مدى أهمية فهمنا لتلك الشخصية وتقدير حجم احتياجنا لتلك الشخصيات المنظمة والملتزمة التي تتبع القوانين وتقوم بفعل الواجب عليها.

وتتميز كل شخصية في نظرية الأنماط بصفات تختلف عن غيرها، ويمكن فهم مواصفات شخصية اللوجستي من 12 علامة يتميز بها، حسب موقع «مزاج مضروب».

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صفات شخصية اللوجستي
تقوم بفعل الأشياء بالشكل الصحيح، ولا تحب القيام بالأمور بطريقة خاطئة، فشخصية اللوجستي لا تمانع أبدًا من استهلاك الطاقة لإنهاء مهامك بالصبر والدقة.

لا يستطيع تحمل قلة الكفاءة
ولا يتمكن اللوجستي من الصبر على قلة الكفاءة أو الإهمال، ويمكنه بسهولة فهم وتحديد خطوات العمل اللازمة لحل المشاكل. فلا يستطيع الوقوف عندما يتحدث الناس ويضيعون وقتهم في أفكار غير عملية لا تخدم أساسيات الحياة.

ملتزم في القول والفعل
عندما تقول إنها ستفعل شيئًا فإنها تعني ذلك بجدية، وليس مجرد كلام عابر حتى لو تسبب ذلك في خسارة شخصية.

يفضل العمل وحده
اللوجستي يستطيع العمل مع فريق لكنه يقوم بوضع قواعد للعمل والحقوق ليعرف كل فرد مسؤولياته، لكنه يفضل أن يعمل وحده إن تمكن من ذلك.

التركيز على التفاصيل
لا يعجب بالأشخاص الخياليين وطموحاتهم غير واقعية، لذلك يتميز اللوجستي بامتلاك رؤية حادة في الأشياء التي يعمل عليها.

يبحث دائمًا عن شيء لفعله
وفي حالة التجمعات يميل اللوجستي لإيجاد شيء ما ليفعله، كترتيب طاولة أو تقديم عصائرمثلا . إذ يرى في تحمل المسؤولية أو إكمال مهمة الشعور بالراحة أكثر من النقاش أو التحدث مع الغرباء.

تقديم الدعم العاطفي
من المرجح أن يقوم اللوجستي بتقديم نصائح أو حلول جذرية للمشاكل العاطفية في حالة ألا يكون من النوع الذي يقدم دعمًا عاطفيًا للأصدقاء أو من يحب.

لا يحب النظريات غير الواقعية
ويرى اللوجستي أن الأغبياء فقط هم من يصدقون الافتراضات دون حقائق واقعية ويرى أنها خرافات مضيعة للوقت. لذلك فهو يتفوق بتحليل الأشياء وإيجاد الطرق الأكثر واقعية وعملية.

يمتلك شعورًا قويًا بالنزاهة
من أهم صفات الشخصية اللوجستية أنها تقوم باتباع القوانين والقواعد الواجبة عليها مهما كلفها ذلك. فإذا ارتكبت خطأ، لن تجد مشكلة في الاعتراف به.

مباشر وصريح
يعتقد اللوجستي أن الحقيقة أكثر العوامل أهمية، لذلك فهو صريح جدًا. لدرجة قد تؤدي لجرح مشاعر الآخرين. لكنه في الواقع لا يريد ذلك، لأنه يعتبر إخفاء لحقيقة والاحتيال عليها لإرضاء مشاعر الآخرين هو كذب وخداع.

الاكتفاء الذاتي
لا يحب اللوجستي الاعتماد على الآخرين في الحياة ويرى ذلك من علامات الضعف. فهو يسعى دائمًا لأن تكون مستقلاً ويحاول أن يجد طريقة للعمل في استقلالية تامة.

يكره التغييرات غير المتوقعة
يفضل اللوجستي القيام بالأعمال على الطريقة المعتاد عليها سابقًا، مما يجعله يكره التغيير المفاجئ، وأحيانًا قد يكون ذلك سببًا في ضياع بعض الفرص في أفكار جديدة ومختلفة.

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