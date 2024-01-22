بوليفي يوظف خبرته في تصنيع الألعاب لتصميم أطراف صناعية للفقراء

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ المهندس رولي ماماني والذي يبلغ 34 عاما في بوليفيا بتصنيع الألعاب، لخدمة مبتوري الأطراف الأكثر فقرا منذ ست سنوات، وغالبا ما يشاهد ماماني وهو محاط بتلك الأطراف الصناعية والديناصورات ثلاثية الأبعاد التي صنعها.

وبدأ هذا الطفل الفقير الذى كان يفتقر للألعاب في صناعة سياراته الخاصة من الورق المقوى والبلاستيك في سن السادسة إذ إنه ولد لأسرة فقيرة من المزارعين بمدينة أتشوكايا التي تبعد حوالي 15 كيلومترا عن العاصمة لاباز، حسب وكالة «فرانس برس».

وقبل دخول الجامعة، عمل لعامين في ورشة سيارات. ويقول مهندس الإلكترونيات في حديث إلى وكالة «فرانس برس» كانت تلك السيارات أول آلات فعلية أراها.

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وعاد ماماني إلى أتشوكايا قبل نحو عشر سنوات وفي ذهنه فكرة تصنيع روبوتات لأغراض ترفيهية أو تعليمية.

إلا أن قصة مزارع مبتور اليدين دفعته للتفكير في إمكانية تصنيع أطراف صناعية له. وقال في قرارة نفسه أستطيع تصنيع يدين له، في وقت كان يسمع عن حالة هذا المزارع وقصص أشخاص آخرين فقدوا أطرافهم ولا يملكون الموارد اللازمة للحصول على أطراف صناعية.

وبدأ في العام 2018 تصنيع أطراف صناعية باستخدام طابعاته ثلاثية الأبعاد. ويقول إن «العلم بمثابة قوة خارقة»، مضيفا «إذا كانت الروبوتات لا تساعد في الأمور المهمة، فلا فائدة منها».

ويضيف إن «الأشخاص الأكثر فقرا عادة ما يعملون في وظائف غير مستقرة ولا تنطوي على أي سلامة، لذا يتعرضون لحوادث».

تصنيع 6 أطراف صناعية شهريا

وفيما يصدح صوت آلات الطبع، يشير ماماني إلى أنه تمكن من تصنيع ما يصل إلى ستة أطراف صناعية شهريا، لافتا إلى أنه صنع أكثر من 400 منها منذ أن بدأ يمارس هذا النشاط. ووزع نصفها مجانا أو بسعر الكلفة.

في المتوسط، يبلغ سعر كل طرف صناعي قرابة 1500 دولار في بلد لا يتخطى الحد الأدنى للأجور فيه 323 دولارا، وبعدما حظي بشهرة بفضل شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا، بات يتلقى طلبات كثيرة، بعضها من دول أجنبية.

أما شقيقه خوان كارلوس فهو معالج فيزيائي ويدير التقدم الحركي لمرضاه.

في بوليفيا، لا يغطي نظام الصحة العامة نفقات الأطراف الصناعية . وتشير اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تديرها الدولة، إلى أن بوليفيا تضم نحو 36100 شخص يعانون إعاقات جسدية وحركية.

مركز لإعادة تأهيل مبتوري الأطراف

خسر بابلو ماثا (59 عاما)، بصره ويده اليمنى قبل سبع سنوات خلال استخدامه الديناميت في أحد المناجم. ويقول «كنت أتسول في الشارع يوميا»، موضحا أنه «تمكن من العزف على بعض أوتار الغيتار بفضل مشبك شعر خاص بزوجته»، ويضيف «بهذه الحال وجدني صديقي رولي وشقيقه».

ويشير إلى أن شعورا بالخزي مرتبط بخسارة يده تبدد لديه بفضل الطرف الصناعي . ويقول «كنت أشعر في السابق أن الناس ينظرون إلي ويضحكون. لكن بعدما حصلت على طرف صناعي بت أشعر كأي شخص عادي».

وبفضل طرف صناعي آخر صنعه ماماني، عاود ماركو أنطونيو نينا (26 سنة) الاستمتاع بالحياة. فعندما كان مراهقا وخلال عمله في أحد مواقع البناء، تسببت صعقة كهربائية في بتر ذراعه اليسرى وضمور في يده اليمنى. ويؤكد أن الطرف الصناعي الذي حصل عليه نعمة.

ويقول المهندس الذي يسعى لإنشاء مركز لإعادة تأهيل مبتوري الأطراف ونال منحة دراسية من الولايات المتحدة لإجراء دراسات عن الروبوتات «لن أتخلى عن هدفي المتمثل في تحسين نوعية حياة الناس. أريد أن أدير التكنولوجيا الخاصة بي، وعلي تطوير نفسي».