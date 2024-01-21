مقتل امرأة وإصابة 3 من عائلتها بجروح جرّاء صاعقة ضربت شاطئاً برازيلياً

القاهرة - بوابة الوسط

قٌتلت امرأة وأصيب ثلاثة من أفراد أسرتها بجروح بالغة من جرّاء صاعقة ضربت السبت شاطئاً في ولاية ساو باولو البرازيلية التي تعرضت لأمطار غزيرة، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفاد الدفاع المدني في الولاية الواقعة جنوب شرق البرازيل بأن «الصاعقة ضربت بين الماء والرمال على شاطئ فيلا كايسارا في برايا غراندي، مما أسفر عن أربعة ضحايا، جميعهم من عائلة واحدة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت أن «امرأة في الستّين من بين الضحايا فارقت الحياة، أما الآخرون ففي حال الخطر لكنّ وضعهم مستقر».

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فيما أكدت السلطات أن أربعة أشخاص آخرين تعرّضوا لإصابات غير خطرة من جرّاء الصاعقة، بحسب السلطات.

انهيارات أرضية بسبب الصاعقة

وقضى ثلاثة أشخاص خلال الساعات الأخيرة في ولاية ساو باولو، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي تسببت بانهيارات أرضية وفيضانات في ست بلدات على الأقل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية.

وقضى رجل كان في سيارة جرفتها مياه الفيضانات في مدينة سوروكابا. وفي ليميرا، قُتلت امرأتان حوصرتا تحت سيارة.

وفي ولاية ريو غراندي دو سول (جنوب البرازيل)، أدت عاصفة الثلاثاء إلى مصرع شخصين، بحسب ما أعلن السبت حاكمها إدواردو ليتي.

وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الأسبوع الفائت بمقتل شخصين في مدينة ساو باولو، وبانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف السكان لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وواجه جنوب البرازيل أحداثا مناخية حادة في الأشهر الأخيرة، من بينها أمطار غزيرة وإعصار مدمّر أودى بحياة أكثر من 50 شخصا في سبتمبر. وتوقّع الخبراء أن تتكرر هذه الظواهر العائدة إلى التغيّر المناخي.