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ستة موقوفين في قضية سرقة أزياء «بالمان» يمثلون الثلاثاء أمام القضاء الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 10:54 صباحا
ستة موقوفين في قضية سرقة أزياء «بالمان» يمثلون الثلاثاء أمام القضاء الفرنسي
المصمم أوليفييه روستان بعد عرض لتشكيلة أزياء دار «بالمان» النسائية لخريف وشتاء 2023-2024 في باريس في الأول من مارس 2023. (أ ف ب)
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يَمثُل ستة أشخاص أمام محكمة قرب باريس، الثلاثاء، بتهمة سرقة 50 قطعة من تشكيلة دار «بالمان» للأزياء في سبتمبر، قبل أيام قليلة من عرضها ضمن أسبوع الموضة في باريس. 

وتعرّضت شاحنة تحمل قطعاً من التشكيلة الجديدة لمصمم أزياء «بالمان» الشهير أوليفييه روستان في منتصف أيلول لهجوم على الطريق بين مطار رواسي ومقر دار المنتجات الفاخرة في باريس، من مجموعة مسلحة لاذ أفرادها بالفرار، على ما أفادت النيابة العامة في بوبينيي لوكالة «فرانس برس» السبت.

وأوقِف ستة رجال عشرينيين صباح الثلاثاء في ضواحي باريس، معظمهم في منطقة سين سان دوني، بتهمة الضلوع في هذه السرقة، وشملت التوقيفات في اليوم التالي شخصاً سابعاً يشتبه بتورطه في العملية.

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وأوضحت النيابة العامة أن ستة من الموقوفين سيمثلون الثلاثاء أمام محكمة بوبينيي وفق إجراء مبسّط يتيح محاكمة سريعة للمشتبه بهم. إلا أن من المرجح تأجيل المحاكمة بسبب تعقيد القضية وحجمها.

التحقيقات تشير إلى تواطؤ داخلي
وشرح مصدر في الشرطة لوكالة «فرانس برس» أن التحقيقات بيّنت وجود «تواطؤ داخلي» في الشركة التي كانت تتولى نقل الأزياء.

وعُثر في منازل خلال تفتيشها على عدد من قطع «بالمان» المسروقة، مما حمل المحققين على ترجيح عدم كون تشكيلة «بالمان» في حدّ ذاتها مستهدفة، بل كانت السرقة من نوع عمليات السطو التقليدية على شاحنات البضائع. 

وفي أعقاب هذه السرقة الأولى من نوعها في عالم الموضة، عمل فريق الدار «ليلاً ونهاراً» على إعادة إنتاج القطع المفقودة، وأقيم العرض كما كان مقرراً له بعد تسعة أيام.

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