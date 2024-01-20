  • Alwasat News
Atwasat

نائب ياباني يلقى خطابه في 11 ساعة متواصلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 01:17 مساء
نائب ياباني يلقى خطابه في 11 ساعة متواصلة
النائب تاميو أوكامورا (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ألقى زعيم حركة المعارضة التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في اليابان، تاميو أوكامورا، خطابا في البرلمان استمر 11 ساعة متواصلة.

ولم تكن هذه الواقعة الغريبة المرة الأولى التى يطيل فيها «أوكامورا» خطابه، بل سبق أن ألقي العام الماضي خطابا وصلت مدته لنحو 7 ساعات، حسب شبكة «سكاي نيوز».

نائب من حزب ميلوني يصيب مدعوًّا بحفل ليلة رأس السنة
نائب بحزب العمال البريطاني يستقيل من منصب سياسي احتجاجًا على موقف الحزب من غزة

ولم يمنع «أوكامورا» من الاستمرار في كلمته، التى كان من المتوقع أن تستمر إلى أكثر من ذلك، سوى اللوائح. فمع تجاوز التاسعة مساء، جري تأجيل النقاش إلى اليوم التالي.

بذلك، تفوق «أوكامورا» في خطابه، الذي كان من الممكن أن يستمر إلى الصباح، على الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، الذي تحدث عند إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في فبراير 1998 أمام البرلمانيين 7 ساعات و15 دقيقة دون انقطاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر

أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر...
الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»

الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»
تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع

الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع
كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا

كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا
حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة

حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة
سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام

سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام
«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي

«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي
«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل

«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه

الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء ...
كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق (فيديو)

كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق ...
«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي

«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي
الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة

الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة
نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة
العراق يفوز على اليابان ويتصدر مجموعته بكأس آسيا

العراق يفوز على اليابان ويتصدر مجموعته بكأس آسيا
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد

اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع
غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع
دخول كيت «الغامض» إلى المستشفى يحرم العائلة الملكية البريطانية موقتا من أبرز أركانها
دخول كيت «الغامض» إلى المستشفى يحرم العائلة الملكية البريطانية ...
حديقة حيوان لندن تحتفل بميلاد غوريلا صغيرة مهددة بالانقراض
حديقة حيوان لندن تحتفل بميلاد غوريلا صغيرة مهددة بالانقراض
دراسة: التركيزات المتزايدة من ثاني أكسيد الكربون تهدد مساعي حصر الاحترار
دراسة: التركيزات المتزايدة من ثاني أكسيد الكربون تهدد مساعي حصر ...
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين...
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا...
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)...
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين...
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»...
المزيد
نائب ياباني يلقى خطابه في 11 ساعة متواصلة
نائب ياباني يلقى خطابه في 11 ساعة متواصلة...
عدد زوار برج إيفل في 2023 يتخطى مستويات ما قبل الجائحة
عدد زوار برج إيفل في 2023 يتخطى مستويات ما قبل الجائحة...
مسنون صينيون يبحثون عن الحب في مطعم «ايكيا» في شنغهاي
مسنون صينيون يبحثون عن الحب في مطعم «ايكيا» في شنغهاي...
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في ......
دراسة: التركيزات المتزايدة من ثاني أكسيد الكربون تهدد مساعي حصر الاحترار
دراسة: التركيزات المتزايدة من ثاني أكسيد الكربون تهدد مساعي ......
المزيد