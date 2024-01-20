نائب ياباني يلقى خطابه في 11 ساعة متواصلة

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى زعيم حركة المعارضة التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في اليابان، تاميو أوكامورا، خطابا في البرلمان استمر 11 ساعة متواصلة.

ولم تكن هذه الواقعة الغريبة المرة الأولى التى يطيل فيها «أوكامورا» خطابه، بل سبق أن ألقي العام الماضي خطابا وصلت مدته لنحو 7 ساعات، حسب شبكة «سكاي نيوز».

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ولم يمنع «أوكامورا» من الاستمرار في كلمته، التى كان من المتوقع أن تستمر إلى أكثر من ذلك، سوى اللوائح. فمع تجاوز التاسعة مساء، جري تأجيل النقاش إلى اليوم التالي.

بذلك، تفوق «أوكامورا» في خطابه، الذي كان من الممكن أن يستمر إلى الصباح، على الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، الذي تحدث عند إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في فبراير 1998 أمام البرلمانيين 7 ساعات و15 دقيقة دون انقطاع.