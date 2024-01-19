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دراسة: تركيزات ثاني أكسيد الكربون هذا العام تهدد مساعي حصر الاحترار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 02:35 مساء
دراسة: تركيزات ثاني أكسيد الكربون هذا العام تهدد مساعي حصر الاحترار
صورة التقطت في 4 أغسطس 2022 لمقياس حرارة إحدى الصيدليات في شرق فرنسا. (أ ف ب)
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يُتوقع أن تكون الزيادة في تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي هذا العام أعلى من المستويات المتوافقة مع مسارات حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية، بحسب دراسة أجرتها هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تستند إلى قراءات من محطة مرجعية في هاواي.

ويهدف اتفاق باريس الموقّع عام 2015 إلى إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود لحصر الاحترار عند 1,5 درجة مئوية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

لكن بلوغ هذا الحد الأكثر طموحا، والذي يُفهم على أنه متوسط لدرجات الحرارة على مدى 20 عاما على الأقل، يمثّل صعوبة متزايدة بحسب الخبراء.

وقال الباحث في مكتب الأرصاد الجوية البريطانية (ميت أوفيس) ريتشارد بيتس إن «الزيادة المقدرة في تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لهذا العام أعلى بكثير من السيناريوهات الثلاثة التي تتيح حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية والتي أبرزها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ».

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واعتمد معدو الدراسة التي نُشرت نتائجها، اليوم الجمعة، على ثلاثة سيناريوهات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أي خبراء المناخ المفوضون من الأمم المتحدة، من شأنها أن تتيح بلوغ الحد الأكثر طموحا في اتفاق باريس.

وتعتمد النتائج التي توصلوا إليها على توقعات بزيادة «كبيرة نسبيا» في ثاني أكسيد الكربون في محطة مونا لوا في هاواي التي تُعتبر مؤشرا جيدا للاتجاه العالمي.

كما سعى العلماء إلى النظر للتطورات المتوقعة هذا العام من دون الأخذ في الاعتبار ظاهرة الـ«نينيو» الجوية الحالية، والتي ترتبط بارتفاع درجات الحرارة العالمية وتؤدي بالتالي إلى إضعاف مصارف الكربون مثل الغابات الاستوائية.

وقال ريتشارد بيتس «حتى لو وضعنا جانبا الآثار المؤقتة لظاهرة الـ«نينيو»، نجد أن الانبعاثات التي يسببها الإنسان ستدفع الزيادة في ثاني أكسيد الكربون في عام 2024 إلى الحد المطلق للمسارات التي تحترم (هدف حصر الاحترار بـ) 1,5 درجة مئوية».

يُظهر المناخ الحالي بالفعل ارتفاعاً في درجة الحرارة بحوالى 1,2 درجة مئوية أو 1,3 درجة مئوية مقارنة بالفترة 1850-1900. وبمعدل الانبعاثات الحالي، تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن احتمال بلوغ عتبة 1,5 درجة مئوية في المتوسط بحلول الأعوام 2030-2035 يبلغ واحدا من اثنين.

 ضرورة تخفيض الانبعاثات بشكل أكبر
وحذر ريتشارد بيتس من أنه «للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1,5 درجة مئوية، يجب أن يتباطأ تراكم ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير في السنوات المقبلة ويتوقف بحلول منتصف القرن. لكن التوقعات لعام 2024 لا تظهر مثل هذا التباطؤ».

وأوضح لوكالة فرانس برس «يبدو من غير المرجح حقا أن نكون قادرين على الحد من ارتفاع درجة الحرارة بـ1,5 درجة مئوية. ولكن من الناحية الفنية، يمكننا القيام بذلك إذا جرى تخفيض الانبعاثات بشكل كبير من الآن فصاعدا».

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