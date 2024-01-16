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تقرير ينتقد تقصير الشرطة البريطانية في قضية اعتداءات جنسية على قاصرات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 12:14 مساء
تقرير ينتقد تقصير الشرطة البريطانية في قضية اعتداءات جنسية على قاصرات
صورة من الأرشيف لعناصر من الشرطة البريطانية. (أ ف ب)
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كشف تقرير مستقل أعده مالكولم نيوسام نُشر الإثنين في بريطانيا إخفاق الشرطة والسلطات عن حماية عشرات القاصرات اللواتي تعرضن لاعتداءات جنسية من قبل عصابة تستهدف بجرائمها الأطفال في شمال إنجلترا.

وفصل التقرير الذي تناول المرحلة الممتدة من 2004 إلى 2013، كيف جرى تجاهل أولى المعلومات التي بدأت تتكشف عن احتمال تعرض فتيات في بلدة روتشديل لاعتداءات جنسية حتى العام 2007 على الأقل، حسب وكالة «فرانس برس».

ففي هذه المرحلة، تلقت شرطة مانشستر والسلطات بلاغاً عن أفعال «جماعة إجرامية منظمة»، تضم رجالاً معظمهم من جنوب آسيا، تعتدي على فتيات صغيرات وخصوصاً من ذوات البشرة البيضاء ومن فئات اجتماعية معوزة.

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وخلص التقرير إلى أن شرطة مانشستر وسلطات روتشديل أخفقت مراراً في اعتماد الوسائل اللازمة لتحديد حجم هذه الجرائم، على الرغم من فتح تحقيقات وتنفيذ توقيفات في وقت لاحق.

ودان القضاء حتى اليوم 42 رجلاً بتهمة الاعتداء جنسياً على 13 طفلة، لكن التقرير أفاد بأن 96 رجلاً قد لا يزالون يشكلون خطراً، موضحاً أن هؤلاء ليسوا سوى جزء من الضالعين.

وأشار إلى فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 أو 13 عاماً تعرضن للتخدير والاغتصاب على يد رجال كانوا يدفعون المال لقاء معاشرتهن في غرف تقع فوق بعض المحال.

فضائح الاستغلال الجنسي للقاصرات
وقال نيوسام «خلال الفترة التي تناولها هذا التحقيق، لم تعط شرطة مانشستر الكبرى والمجلس المحلي في روتشديل الأولوية لحماية الطفلات»، مضيفا «نتيجة لذلك، تعرضت الطفلات لتهديدات ولم يجر إلى الآن توقيف عدد من المعتدين عليهن».

وكُلف رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام إجراء تحقيق مستقل بعد عرض فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» العام 2017 عن تقصير الشرطة، بناءً على شهادتَي أخصائية اجتماعية وشرطية.

وقدمت الأخيرتان بلاغات إلى الشرطة ولكن لم يجر الاستماع إليهما.

ورأى بورنهام الإثنين أن «قراءة هذا التقرير قاسية، وتقدم باعتذار من الضحايا كون النظام الذي كان يُفترض أن يحميهم تخلى عنهم».

كذلك تقدم رئيس شرطة مانشستر ستيفن واتسون باعتذار وأعرب عن أسفه، مؤكداً أن وسائل مكافحة هذا النوع من الجرائم عُززت في السنوات الأخيرة.

وهزت فضائح أخرى تتعلق بالاستغلال الجنسي لقاصرات العديد من المدن البريطانية في السنوات الأخيرة، لا سيما في روثرام (شمال شرق المملكة المتحدة)، وأولدهام (شمال) وأكسفورد.

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