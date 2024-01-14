رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن تتزوج خطيبها بعد تأجيل سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

تزوجت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن من كلارك غيفورد، بعد إلغاء حفلة زفافهما المقررة أساساً في عام 2022 بسبب قيود كوفيد.

وعندما أعلنت استقالتها المفاجئة في يناير 2023، قالت أرديرن للصحايين إنها تتطلع إلى الزواج «أخيراً» من خطيبها المذيع التلفزيوني، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وعقدت رئيسة الوزراء السابقة البالغة 43 عاماً قرانها على كلارك غيفورد (47 عاماً)، السبت خلال حفلة صغيرة أقيمت في منطقة هوكس باي الغنية بالكروم في نيوزيلندا.

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واضطر الزوجان، اللذان كانا يخططان للزواج في أوائل عام 2022، إلى إلغاء زفافهما بسبب تشديد قيود مكافحة كوفيد حينها.

وحظيت رئيسة الوزراء العمالية بإشادة لتعاملها مع الجائحة على الرغم من تراجع شعبيتها في نيوزيلندا في الأشهر التي سبقت استقالتها.

ناجحة في إدارة الأزمات

وقد تمكنت أرديرن، التي اكتسبت شهرة دولية واسعة، من إدارة أزمات عدة خلال فترة ولايتها، بنيها كوارث طبيعية، وجائحة كوفيد، ومجزرة مسجدي كرايستشيرش في عام 2019 على يد عنصري أبيض، والتي خلفت 51 قتيلاً.

وظهرت أرديرن على غلاف مجلة «تايم» في عام 2020، كما أثارت ضجة كبيرة بعد أن أحضرت ابنتها الصغيرة نيف معها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبدأت شعبيتها في التراجع قرب نهاية فترة ولايتها الثانية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تدهور الاقتصاد.

ومُني خليفتها العمّالي كريس هيبكنز بهزيمة أمام منافسه المحافظ كريس لاكسن في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر الماضي.