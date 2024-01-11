«سيليكون فالي الماليزية» تُحرم من المياه الجارية لأربعة أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أجبرت أعمال هندسية في محطة رئيسية لتنقية المياه في ولاية بينانغ شمال ماليزيا على حرمان المنطقة من المياه الجارية لمدة أربعة أيام اعتبارا من الأربعاء.

وأعلنت السلطات الماليزية أن أكثر من نصف مليون أسرة وشركة ومئات المصانع في ولاية بينانغ، وهي منطقة اقتصادية رئيسية في شمال ماليزيا، والملقبة غالبا بـ«وادي سيليكون الشرق» على تعليق نشاطها، حسب وكالة «فرانس برس».

ويُعدّ التصنيع والسياحة القطاعين الاقتصاديين الرئيسيين في المنطقة التي تضم شركات إلكترونيات عالمية مثل «إنتل» و«إيه إم دي» و«إتش بي» و«موتورولا» و«كلاريون» و«فليكسترونيكس».

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وقال لي تيونغ لي من اتحاد الصناعيين الماليزيين في بينانغ لوكالة «فرانس برس» إن «الخسائر ستكون بملايين الدولارات، سنخسر مداخيل لأنه يتعين علينا أن ندفع أجور العمال أثناء الإغلاق».

استبدال صمامين صدئين

كما أغلقت معظم المدارس أبوابها، وأجّلت بعض المستشفيات العمليات الجراحية غير العاجلة، وأعيد توزيع نحو مئة خزان مياه لمعالجة الوضع، لكنّ بعض السكان عبّروا عن غضبهم من انقطاع المياه.

وقال أوي تشين هوك، وهو مصرفي استثماري سابق ملأ ست حاويات بلاستيكية كبيرة لتخزين المياه في منزله، لوكالة «فرانس برس» «أربعة أيام من دون مياه جارية أمر سخيف».

ويجري الفنيون أعمال إصلاح في محطة سونغاي دوا لمعالجة المياه التي توفر المياه لـ80% من الولاية، مع استبدال صمامين ضخمين صدئين بسبب تسرّب المياه فيهما.

وقال المدير العام لمؤسسة إمدادات المياه في بينانغ ك. باثماناثان، للصحفيين إن «العمل يتقدم كما هو مخطط له»، معربا عن أمله في الاستئناف التدريجي لإمدادات المياه اعتبارا من الخميس.