  • Alwasat News
Atwasat

«سيليكون فالي الماليزية» تُحرم من المياه الجارية لأربعة أيام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 08:58 صباحا
«سيليكون فالي الماليزية» تُحرم من المياه الجارية لأربعة أيام
عمال يصلحون صمامات مياه في منشأة سونغاي دوا للمعالجة بمقاطعة بينانغ شمال ماليزيا 10 يناير 2024 (أ ف ب)
alwasat radio

أجبرت أعمال هندسية في محطة رئيسية لتنقية المياه في ولاية بينانغ شمال ماليزيا على حرمان المنطقة من المياه الجارية لمدة أربعة أيام اعتبارا من الأربعاء.

وأعلنت السلطات الماليزية أن أكثر من نصف مليون أسرة وشركة ومئات المصانع في ولاية بينانغ، وهي منطقة اقتصادية رئيسية في شمال ماليزيا، والملقبة غالبا بـ«وادي سيليكون الشرق» على تعليق نشاطها، حسب وكالة «فرانس برس».

ويُعدّ التصنيع والسياحة القطاعين الاقتصاديين الرئيسيين في المنطقة التي تضم شركات إلكترونيات عالمية مثل «إنتل» و«إيه إم دي» و«إتش بي» و«موتورولا» و«كلاريون» و«فليكسترونيكس».

ماليزيا.. السجن 3 سنوات لِمَن يضع أو يبيع ساعات تظهر شعاراً مرتبطاً بمجتمع «المثليين»
هندوس ماليزيا يحتفلون بـ«تايبوسام»

وقال لي تيونغ لي من اتحاد الصناعيين الماليزيين في بينانغ لوكالة «فرانس برس» إن «الخسائر ستكون بملايين الدولارات، سنخسر مداخيل لأنه يتعين علينا أن ندفع أجور العمال أثناء الإغلاق».

استبدال صمامين صدئين
كما أغلقت معظم المدارس أبوابها، وأجّلت بعض المستشفيات العمليات الجراحية غير العاجلة، وأعيد توزيع نحو مئة خزان مياه لمعالجة الوضع، لكنّ بعض السكان عبّروا عن غضبهم من انقطاع المياه.

وقال أوي تشين هوك، وهو مصرفي استثماري سابق ملأ ست حاويات بلاستيكية كبيرة لتخزين المياه في منزله، لوكالة «فرانس برس» «أربعة أيام من دون مياه جارية أمر سخيف».

ويجري الفنيون أعمال إصلاح في محطة سونغاي دوا لمعالجة المياه التي توفر المياه لـ80% من الولاية، مع استبدال صمامين ضخمين صدئين بسبب تسرّب المياه فيهما.

وقال المدير العام لمؤسسة إمدادات المياه في بينانغ ك. باثماناثان، للصحفيين إن «العمل يتقدم كما هو مخطط له»، معربا عن أمله في الاستئناف التدريجي لإمدادات المياه اعتبارا من الخميس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»

«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»
خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته الشرق الأوسطية من أجلها

خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته ...
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة

رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين

الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين
رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات

رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات
الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات

الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات
«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار

«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار
ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 115 بعد ارتقاء بدير وعكاشة والعبادلة

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 115 بعد ارتقاء بدير وعكاشة والعبادلة
الاعتذارات تهدد المنتخب الكويتي قبل مواجهة «فرسان المتوسط» وديًّا بالقاهرة

الاعتذارات تهدد المنتخب الكويتي قبل مواجهة «فرسان المتوسط» وديًّا بالقاهرة
تضاعفت إلى 2.5 تريليون دولار.. السعودية: ارتفاع بنسبة 90% لقيمة مواردها المعدنية

تضاعفت إلى 2.5 تريليون دولار.. السعودية: ارتفاع بنسبة 90% لقيمة مواردها المعدنية
«اقتصاد بلس»: بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023

«اقتصاد بلس»: بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023
«تحقيقات»: الخمس تختنق

«تحقيقات»: الخمس تختنق
وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة

وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا

أضرار تناول الجبن المعالج حراريا
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (1)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (1)
هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»

هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»
الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة

الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة
شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
المحكمة العليا في الهند تلغي قرار الإفراج عن 11 مدانا باغتصاب جماعي
المحكمة العليا في الهند تلغي قرار الإفراج عن 11 مدانا باغتصاب ...
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
122 زوجا هندوسيا يتحدون الفقر بحفل زفاف جماعي في باكستان
122 زوجا هندوسيا يتحدون الفقر بحفل زفاف جماعي في باكستان
كوريا الجنوبية تقر قانونا يحظر تجارة لحوم الكلاب
كوريا الجنوبية تقر قانونا يحظر تجارة لحوم الكلاب
في مستعمرات النمل «شخصيات» مختلفة متنوعة السلوكيات
في مستعمرات النمل «شخصيات» مختلفة متنوعة السلوكيات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين...
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك...
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا...
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)...
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين...
المزيد
«سيليكون فالي الماليزية» تُحرم من المياه الجارية لأربعة أيام
«سيليكون فالي الماليزية» تُحرم من المياه الجارية لأربعة أيام...
متطوعون يجمعون ملايين الكرات البلاستيكية الدقيقة من شواطئ شمال غرب إسبانيا
متطوعون يجمعون ملايين الكرات البلاستيكية الدقيقة من شواطئ ......
ماري ملكة الدنمارك المقبلة شخصية محورية في البلاد
ماري ملكة الدنمارك المقبلة شخصية محورية في البلاد...
في مستعمرات النمل «شخصيات» مختلفة متنوعة السلوكيات
في مستعمرات النمل «شخصيات» مختلفة متنوعة السلوكيات...
كوريا الجنوبية تقر قانونا يحظر تجارة لحوم الكلاب
كوريا الجنوبية تقر قانونا يحظر تجارة لحوم الكلاب...
المزيد