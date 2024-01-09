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هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 10:00 صباحا
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
طائرة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» تقلع من مطار لوس أنجليس، 4 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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قاوم هاتف محمول السقوط من ارتفاع خمسة آلاف متر بمقصورة طائرة «بوينغ» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» ولم يتعرض إلا لخدوش بسيطة بعد انفصال سدادة مخرج الطوارئ فيها أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).

وروى أحد مستخدمي الإنترنت الأحد على منصة «إكس» أنه «عثر على جهاز «آي فون» على جانب طريق قرب بورتلاند مع شاشة مصابة بخدوش وتظهر رسالة إلكترونية من شركة الطيران حول الأمتعة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وكتب سيناثان بيتس «ما زال في وضع الطيران والبطارية نصف ممتلئة»، معربا عن دهشته بالعثور على جهاز نجا من سقطة من ارتفاع خمسة آلاف متر وبقي سليما تماما، وتظهر إحدى الصور التي أرفقها بالمنشور شاشة الهاتف تعمل بشكل طبيعي.

وكتبت جينيفر هومندي رئيسة الوكالة الأميركية المسؤولة عن سلامة النقل التي تحقق في الحادث على المنصة نفسها الإثنين «شكرا لمساعدتك! سيكون من الجيد أن أقابلك».

استكمال عمليات الفحص
واضطرت طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» الجمعة، للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).

وعقب هذا الحادث أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق بانتظار إخضاعها لعمليات فحص.

و«بوينغ 737 ماكس 9» مزودة الكثير من مخارج الطوارئ ولذلك تعرض بوينغ على عملائها إمكان إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدادات إذا ما كان عدد المخارج المتبقية كافيا مقارنة بعدد مقاعد الطائرة.

والإثنين، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية أنها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى واليمنى والمكونات والمثبتات.

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