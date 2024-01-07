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مياه المطر تحاصر خمسة أشخاص داخل مغارة في سلوفينيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 09:16 مساء
مياه المطر تحاصر خمسة أشخاص داخل مغارة في سلوفينيا
إحدى مغاور بوستوينا في 25 مايو 2021 في سلوفينيا. (أ ف ب)
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حوصرت عائلة مؤلفة من ثلاثة أشخاص ومرشدَيْن كانا برفقتهم داخل مغارة في سلوفينيا بعدما ارتفع منسوب المياه بصورة مفاجئة جراء تساقط أمطار غزيرة، على ما أفادت خدمات الإغاثة الأحد.

وغادر الأشخاص الخمسة، صباح أمس السبت، لاستكشاف موقع كريزنا السياحي الواقع على بعد حوالى 50 كيلومتراً جنوب العاصمة ليوبليانا، قبل أن يجدوا أنفسهم محاصرين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وعندما لم يعودوا في الوقت المتوقع، انطلق فريق من الغواصين للبحث عنهم مساءً قبل أن يتمكن من تحديد موقعهم على بعد حوالى كيلومترين من مدخل المغارة التي يبلغ عمقها ثمانية كيلومترات.

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وقال عناصر الإنقاذ لوسائل الإعلام إن وضع الأشخاص البالغين الخمسة جيد. وتمكن العناصر من تزويدهم بخيمة وملابس دافئة وأطعمة وأدوية عندما وصلوا اليهم بعد أن استغرق اجتياز المسافة ثلاث ساعات.

وقال قائد الفريق والتر زاكراجسيك «سيكون من الممكن إجلاؤهم سريعاً بمجرد انخفاض منسوب المياه».

وإذا استمر الوضع على حاله، يعتزم عناصر الإغاثة تزويدهم بما يحتاجونه كل 12 ساعة.

وتشكل مغارة كريزنا التي يمكن زيارة بحيراتها الجوفية الزمردية الاثنتين والعشرين على متن قارب صغير، أحد المواقع السياحية الرئيسية في سلوفينيا.

14 ألف كهف تشكل شبكة استثنائية من الدهاليز
ووضعت خرائط لأكثر من 14 ألف كهف في هذا البلد الواقع في أوروبا الوسطى ولا تزيد مساحته عن 20300 كيلومتر مربعة، إلا أن مغاوره تشكل شبكة استثنائية من الدهاليز والقاعات العميقة.

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