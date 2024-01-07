  • Alwasat News
Atwasat

الشرطة الإندونيسية تعثر على 200 كلب معدة للاستهلاك في شاحنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 12:48 مساء
الشرطة الإندونيسية تعثر على 200 كلب معدة للاستهلاك في شاحنة
ناشطون من جمعية الرفق بالحيوان في إندونيسيا تفتش شاحنة تقل كلابا معدة للاستهلاك بعدما ضبطتها الشرطة في سيمارانج في 6 يناير 2024. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت السلطات الإندونيسية أن الشرطة اعترضت شاحنة تنقل أكثر من 200 كلب كانت متجهة إلى المسلخ، ما يشكل أحدث انتصار للناشطين المعارضين لاستهلاك تناول لحوم هذه الحيوانات.

اعترضت السلطات الشاحنة التي كانت تقل الكلاب الحية، مساء أمس السبت، في مدينة سيمارانج بجزيرة جاوة الكبرى، واعتقل خمسة أشخاص وسيُوجيه الاتهام إليهم بموجب قانون الرفق بالحيوان، ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال قائد الشرطة المحلية إيروان أنور ليل السبت الأحد «حصلنا على معلومات الشهر الماضي لكن هذا المساء فقط تمكنا من منع نقل 226 كلبا».

إندونيسيا ما زالت تسمح ببيع لحوم الكلاب والقطط
تعد إندونيسيا بين الدول القليلة في العالم التي ما زالت تسمح ببيع لحوم الكلاب والقطط، لكن حملة ضد هذه الممارسة بدأت تكتسب دفعا وبعض المدن مثل سيمارانج تفرض حظرا محليا على هذه التجارة منذ عدة سنوات.

بحسب العناصر الأولى لتحقيقات الشرطة، كانت الكلاب في طريقها إلى مدينة سوراكارتا المجاورة حيث كان من المقرر ذبحها وبيع لحومها للاستهلاك في جاوة الغربية.

مطعم يحتفي بالكلاب في روما
«كوفيد-19» يساهم في تراجع حضور مهرجان لحوم الكلاب بالصين
نوع جديد من الجريمة يقلق الكولومبيين

قال ناشطون من جمعيات الرفق بالحيوان إنهم أبلغوا الشرطة عن تجارة لحوم الكلاب في ديسمبر لكنهم فقدوا منذ ذلك الحين مسار العملية.

وقال كريستيان يوسوا بالي، من جمعية (Animals Hope Shelter Indonesia) التي تقوم بحملات من أجل فرض حظر كامل في إندونيسيا على بيع لحوم الكلاب والقطط «لقد تلقيت معلومات للمرة الأولى في 23 ديسمبر، وقبل أسبوعين تمكنوا من الإفلات من مراقبتي».

وأضاف «الكلاب مثل القطط، ليست من المواشي وبالتالي يجب ألا تكون مخصصة للاستهلاك البشري».

السنة الماضية، أوقف سوق توموهون الشهير في جزيرة سولاويسي والذي يبيع مختلف الحيوانات، بيع لحوم الكلاب والقطط تحت ضغط من جمعية للرفق بالحيوان كانت تندد منذ سنوات بأساليب الذبح الوحشية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات

بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات
شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية

شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية
غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً

غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً
«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة

«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة
«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان

نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024

روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»

مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»

تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر ...
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
سكان أصليون أميركيون ينتفضون بوجه مشروع إرسال رفات بشر إلى القمر
سكان أصليون أميركيون ينتفضون بوجه مشروع إرسال رفات بشر إلى القمر
يسرق محطة وقود ويصر على دفع ثمن عبوة مشروبات قبل المغادرة
يسرق محطة وقود ويصر على دفع ثمن عبوة مشروبات قبل المغادرة
«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة
«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على ...
كنائس القرن العشرين تواجه صعوبة تمويل لترميمها في فرنسا
كنائس القرن العشرين تواجه صعوبة تمويل لترميمها في فرنسا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك...
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب ......
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين...
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين...
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)...
المزيد
الشرطة الإندونيسية تعثر على 200 كلب معدة للاستهلاك في شاحنة
الشرطة الإندونيسية تعثر على 200 كلب معدة للاستهلاك في شاحنة...
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا...
«ألاسكا إيرلاينز» توقف كل طائراتها من طراز «بوينغ 737-9» بعد هبوط إحداها اضطرارياً
«ألاسكا إيرلاينز» توقف كل طائراتها من طراز «بوينغ 737-9» بعد......
كنائس القرن العشرين تواجه صعوبة تمويل لترميمها في فرنسا
كنائس القرن العشرين تواجه صعوبة تمويل لترميمها في فرنسا...
«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة
«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا ......
المزيد