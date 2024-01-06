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يسرق محطة وقود ويصر على دفع ثمن عبوة مشروبات قبل المغادرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 08:14 مساء
يسرق محطة وقود ويصر على دفع ثمن عبوة مشروبات قبل المغادرة
علم إسبانيا خلال تظاهرة في مدريد في 28 أكتوبر 2017. (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الجمعة، أنها أوقفت شاباً بعد سرقته محطة وقود في جنوب إسبانيا مع شريك له، بعدما حرص على دفع ثمن عبوة مشروبات غازية أخذها من الموقع قبل مغادرته مسرح الجريمة.

الشاب، الذي لا يزال قاصراً، متهم بمهاجمة محطة وقود تقع بالقرب من مدينة ملقة في الأندلس مساء الثاني من يناير مع صديق له باستخدام مسدس مزيف، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الشرطة في بيان «بعد تهديد الموظفات، أخذ أموالا من ماكينة الصراف الآلي تقرب قيمتها من 2000 يورو».

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وأضافت «من الغريب أنه قرر دفع ثمن عبوة الصودا التي حصل عليها من الموقع قبل أن يفر».

ينوي شراء دراجة نارية
وأوضح البيان أنه تم التعرف على الشاب وشريكه المتهم بإعارته السلاح المزيف وتزويده بالتعليمات أثناء عملية السطو، وقُبض عليهما بعد 48 ساعة فقط من التحقيق.

وأثناء توقيفهما، قال أحد الشابين «بشكل عفوي للشرطة  إنه ينوي شراء دراجة نارية بالمال المسروق»، على ما أفادت الشرطة.

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