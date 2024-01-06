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2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 11:31 صباحا
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
مقياس حرارة إحدى الصيدليات في شرق فرنسا، 4 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، الجمعة، على موقعها الإلكتروني تصنيف العام 2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا بعد العام 2022، الذى سجل درجات حرارة أعلى منذ بدء تسجيل البيانات في مطلع القرن العشرين، بوصول متوسط الحرارة فيه إلى 14.4 درجة مئوية.

وأوردت «ميتيو فرانس»: «استكمالا للحصيلة الموقتة الصادرة في 30 نوفمبر، وبعد 2022 الذي كان أشد عام حرا عرفته فرنسا منذ مطلع القرن العشرين، يصنف العام 2023 في المرتبة الثانية للسنوات الأشد حرا على أراضينا»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضحت الوكالة: «مع متوسط حرارة قدره 14.4 درجة مئوية بالمقارنة مع 14.5 درجة في 2022، تبلغ الزيادة في متوسط الحرارة لمجمل السنة 1.4 درجة مئوية بالمقارنة مع متوسط فترة 1991-2020».

وأفادت على المستوى الدولي بأن 2023 العام الأشد حرا المسجل في العالم، استنادا إلى معطيات برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي الذي تشارك فيه.

2023 الأكثر حراً في التاريخ
وأعلن مرصد «كوبرنيكوس» مطلع ديسمبر، قبل صدور بيانات الشهر الأخير من السنة، أن «2023 سيكون العام الأكثر حراً المسجل في التاريخ، بعدما كان نوفمبر سادس شهر على التوالي يسجل مستويات حر قياسية».

وبحسب «كوبرنيكوس»، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية في 2023 يزيد بمقدار 1.46 درجة مئوية عمّا كان عليه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية، وبمقدار 0.13 درجة عن متوسط الأشهر الـ11 الأولى من العام 2016، العام الأكثر حرا حتى الآن.

وتعكس هذه المعطيات صعوبة الالتزام بالهدف المحدد في اتفاق باريس للمناخ، القاضي بحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية.

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