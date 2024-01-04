بعد أن أصدرت الحكم بحقه.. متهم يهاجم قاضية ويبرحها ضربًا في ولاية نيفادا

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت قاضية في ولاية نيفادا الأميركية لهجوم، الأربعاء، من قبل متهم في قضية جنائية، حيث قفز على طاولة الدفاع ومقعد القاضي، وانهال عليها بالضرب.

التقطت كامبرا الفيديو المشهد العنيف في قاعة المحكمة، حيث سقطت قاضية محكمة مقاطعة كلارك ماري كاي هولثوس من مقعدها على الحائط و«تعرضت لبعض الإصابات»، وفقًا لبيان صادر عن محكمة المقاطعة القضائية الثامنة بالولاية، وأورده موقع «يورونيوز».

لكن المسؤولين قالوا إن هولثوس لم تدخل المستشفى بعد الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 11 صباحًا في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيغاس.

إصابة مسؤول قاعة المحكمة

وأصيب المسؤول عن قاعة المحكمة أثناء محاولته مساعدة القاضية وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح حاد في جبهته وخلع في الكتف، وفقًا لمسؤولي المحكمة والشهود.

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وهجم المتهم على القاضية بعدما أصدرت حكمها بسجنه على خلفية التلاعب ببطارية قلب أحد الأشخاص. وعندما اقترب الشرطي لتقييده، قرر مهاجمة القاضي.

جرى إلقاء القبض على المتهم وسجنه في مركز احتجاز مقاطعة كلارك، حيث أظهرت السجلات أنه بات يواجه اليوم عدة تهم جنائية جديدة بما في ذلك ضرب أشخاص محميين بالقانون كالقاضية وموظفي المحكمة.