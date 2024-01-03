ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين

القاهرة - بوابة الوسط

وضعت سيدة كرواتية فتاتين توأمين الفارق في ولادتهما دقيقة واحدة فقط ولكن في سنتين مختلفتين حسبما أفاد أحد المستشفيات الأربعاء.

وأفاد مسؤول في مستشفى بمدينة سبليت الساحلية حيث وُلدت الطفلتان وكالة «فرانس برس» بأن إحدى الفتاتين وُلدت عند الساعة 23.59 (22.59 بتوقيت غرينتش) يوم 31 ديسمبر 2023، والأخرى بعد دقيقة واحدة عند منتصف الليل بتاريخ الأول من يناير 2024.

وقال رئيس قسم أمراض الفترة المحيطة بالولادة في المستشفى دامير رويي لوسائل إعلام محلية «إنه حقًا وضع غير عادي».

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وإذ ذكّر بأنه شهد خلال مسيرته ولادة توائم في يومين مختلفين، قال إنها المرة الأولى في حياته المهنية التي يرى فيها توأمين يولدان في سنتين مختلفتين.

ولفت إلى أن هذا الفارق الضئيل يعني أن الأسرة ستحتفل بعيد ميلاد إحدى الفتاتين في تاريخين مختلفين واحدة منها في ليلة رأس السنة والأخرى في يوم رأس السنة.