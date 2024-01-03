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أسترالية ستينية تحصل على الحق في جمع حيوانات منوية من زوجها المتوفى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 01:01 مساء
أسترالية ستينية تحصل على الحق في جمع حيوانات منوية من زوجها المتوفى
علم أستراليا في ملبورن 14 يناير 2019 (أ ف ب)
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استطاعت امرأة أسترالية (62 عامًا) إقناع القضاء بجمع الحيوانات المنوية من زوجها المتوفى بعد إثبات قرينة أنهما كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته.

وبدأ الزوجان بالتفكير في إنجاب طفل آخر بعد وفاة ابنهما (31 عامًا) في حادث سيارة في العام 2019، وغرق ابنتهما (29 عامًا) خلال رحلة صيد قبل وفاة ابنهما بست سنوات، بحسب وثائق قانونية صدرت الأربعاء نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

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وبسبب هاتين الحادثتين المأساويتين، بدأ الزوجان في التحقق مما إذا كان من الممكن استخدام الحيوانات المنوية للزوج (61 عامًا) في تلقيح صناعي.

وبعد وفاة الزوج في منزله في 17 ديسمبر، طلبت زوجته - التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية - من مشرحة المستشفى جمع حيواناته المنوية وتخزينها.

تنفيذ بأمر قضائي
لكن المستشفى تباطأ في تنفيذ الطلب، بحسب وثائق قانونية، ما اضطر المرأة إلى طلب أمر عاجل في المحكمة العليا في غرب أستراليا في هذا الاتجاه.

ويقول الباحثون إن المدة المثالية لجمع الأنسجة التناسلية لا تتعدى يومًا أو يومين من الوفاة.

وسمحت القاضية فيونا سيوارد بجمع الحيوانات المنوية وتخزينها، لكنها قالت إن هناك حاجة إلى أوامر قضائية منفصلة قبل استخدامها في التخصيب.

وقد أُصدر الأمر في 21 ديسمبر، لكن جرى إعلام العامة فيه أخيرًا.

رغم أن الأمر غير معتاد؛ فإنه ليس من المستغرب أن تُجمع الحيوانات المنوية من الشركاء المتوفين في أستراليا.

في يونيو 2023، مُنحت امرأة أسترالية الإذن باستعادة الحيوانات المنوية من زوجها (29 عامًا) والذي قيل إنه توفي بعد قطع شريان في زجاج نافذة مكسور.

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