مربو الماشية يتصالحون مع نسور «الكوندور» في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتحد مربو الماشية المحليون في كولومبيا، لإنقاذ نسور «الكوندور»، أحد أكبر الطيور في العالم المهددة بالانقراض، بعدما كانوا يضعون الجيف المسمومة لها، ويطلقون عليها النار، لإخافتها، لأنها كان تعتبر تهديدا لأغنامهم ومواشيهم.

وكجزء من إستراتيجية المصالحة مع الطائر الذي كان عدوا لهم في السابق، ويلقب أحيانا بـ«ملك جبال الأنديز»، وضع مربو الماشية المحليون عمدا جثة عجل على المنحدر الصخري لقمة كولومبية على ارتفاع أكثر من أربعة آلاف متر، وقطعته نسور «الكوندور»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتقول ديانا باوتيستا، وهي من سكان بلدية سيريتو بشمال شرق كولومبيا في مقاطعة سانتاندير الجبلية، إنه «طائر جميل جدا حين تراه يطير».

ولم يكن «الكوندور» يحظى دائما بتقدير جيد في المنطقة قبل بضع سنوات، لكن تعلم المربون اليوم التعرف على طائر «الكوندور» بشكل أفضل، وشيدوا حظائر أغنام، لحماية تلك الحيوانات الضعيفة منه، واتحدوا من أجل إنقاذ أحد أكبر الطيور في العالم المهددة بالانقراض، الذي شعار دول الأنديز.

وتوضح باوتيستا: «يجب ألا نصدق كل الأشياء السيئة التي تقال عن «الكوندور»، فلم يكن الجميع محظوظين بما يكفي بوجود هذا الطائر في بلدهم، لذا يجب أن نحبه».

التعايش مع «الكوندور»

ومن أجل المصالحة بين «ملك جبال الأنديز» ومربي الماشية، أسست مجموعة مكونة من 19 عائلة من منطقة بارامو - وهو نظام بيئي فريد من نوعه من المستنقعات الجبلية المرتفعة الرطبة - جمعية الفلاحين للتعايش مع «الكوندور» (أكامكو) في العام 2019.

وتهدف هذه المبادرة المجتمعية إلى معرفة وحماية هذا الطائر في نظامه البيئي، مع العمل على فوائده الاقتصادية، كما توضح أندريا فلوريز من «أكامكو»، لأن «الكوندور» يجذب الكثير من الناس.

في موازاة ذلك، تشترى مؤسسة «خايمي دوكي» حيوانات ضعيفة أو مريضة من المربين، لإعطائها لـ«الكوندور» من أجل دراسة عاداتها الغذائية باستخدام مصائد الكاميرا.

ويصل طول جناحي هذا الطائر المهيب ذي الياقة البيضاء إالى ثلاثة أمتار، ويحلق فوق الجبال في المورزادير، وفي الأسفل بسيريتو، وتؤكد الجداريات المتعددة الألوان وجوده أيضا منذ القدم.

ويحذر الخبير في مؤسسة «خايمي دوكي» كارلوس غريمالدوس من موت «كوندور» واحد، إذ تعد وفاة واحد منه خسارة كبيرة لهذا النوع، لأن تكاثره بطيء للغاية.

طائر صديق للبيئة

ويصل «الكوندور» إلى مرحلة النضج الجنسي في سن العاشرة، ولا يلد إلا صغيرا واحدا كل عامين أو ثلاثة أعوام. ويضيف غريمالدوس أن حمايتها ضرورية، لأن أنواع الطيور هذه هي التي تنظف وتمنع تلوث مصادر المياه.

ويعلم غريمالدوس، وهو يحمل منظارا، الزائرين كيفية تمييز «الكوندور» عن الطيور الجارحة الأخرى.

وبدأ الطائر، الذى كان يتغذى على الثدييات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في استهلاك الماشية الضعيفة أو الصغيرة مع غزو النشاط البشري الأنظمة البيئية، كما يوضح فرنسيسكو سيري، عالم الأحياء مدير مؤسسة «Néotropical»، وهي مؤسسة محلية متخصصة في التنوع البيولوجي.

على المستوى العالمي، دخل «كوندور الأنديز» القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في 2020.

السعي إلى الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض

ويجد «كوندور الأنديز» نفسه في وضع حرج بشكل متزايد في كل أنحاء جبال الأنديز، وهذا ما يقلق غييرمو فيماير، الباحث الأرجنتيني الموجود في سانتاندر، لحضور اجتماع لشبكة «الكوندور» في أميركا الجنوبية.

وقد جرى إنشاء هذه الشبكة من الخبراء من تشيلي والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور وكولومبيا والبيرو وفنزويلا قبل عشر سنوات، لتبادل الخبرات، وعدم تكرار الخطأ نفسه مرتين في الجهود المبذولة للحفاظ على الأنواع التي تعتبر منقرضة في فنزويلا.

ففي كولومبيا، لا تزال هناك 60 عينة، بحسب التعداد الوطني الوحيد الذي أجرته مؤسسة «Néotropical» في العام 2021، وهناك 6700 منها في منطقة الأنديز بكاملها، بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

ويرى مدير السلطة البيئية الإقليمية في سانتاندير، أليكسسيفيث أكوستا، أنه «نظرا لأن نسور «الكوندور» لا تعرف حدودا، فمن الضروري تنسيق إحصاء في كل أنحاء أميركا اللاتينية، لفهم مدى خطورة وضعها».