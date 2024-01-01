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مقتل رجل من هاواي بهجوم من سمكة قرش

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 02:17 مساء
مقتل رجل من هاواي بهجوم من سمكة قرش
صورة التقطت عام 2006 لأسماك قرش في البحر قبالة جزر هاواي. (أ ف ب)
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قضى رجل في التاسعة والثلاثين من هاواي الأميركية، متأثرا بجروح أصيب بها جرّاء تعرّضه لهجوم من سمكة قرش في البحر قبالة ماوي في هاواي، على ما افادت الشرطة المحلية.

وأوضحت شرطة ماوي في بيان أن السمكة هاجمت جايسن كارتر صباح السبت، فيما كان يمارس ركوب الأمواج، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وحضرت الشرطة إلى موقع الحادث وتولى المسعفون نقله بدراجة مائية (جِت سكي) إلى الشاطئ، بحسب وكالة «فرانس برس».

لافتات تحذيرية من وجود أسماك القرش
وأكدت الشرطة في بيانها أن «إسعافات أولية أجريت له لدى وصوله إلى اليابسة»، ريثما يُنقل إلى المستشفى، لكنّه «ما لبث أن فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجروحه».

وأغلقت السلطات الشاطئ ووضعت لافتات تحذيرية من وجود أسماك القرش.

واشارت صحيفة «هاواي نيوز ناو» إلى أن هذا الحادث هو أول هجوم لأسماك القرش يسفر عن ضحايا في بحر هاواي عام 2023.

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