«هيرشي» تواجه مطالبة بـ5 ملايين دولار لاختلاف تصميمها الفني

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت امرأة أميركية دعوى قضائية ضد شركة «هيرشي»، عملاق صناعة الشوكولاتة، مطالبة بتعويض 5 ملايين دولار، لأن الحلوى الخاصة بعيد الهلع (الهالوين) لا تشبه الشكل الموجود على الغلاف.

وذكرت «سكاي نيوز» أن سينثيا كيلي، من ولاية فلوريدا الأميركية، تقول إنها اشترت الحلوى، لأنها أحبت تصميمها الفني، مضيفة أنها أعجبت بـ«العينين والفم اللطيفين اللذين يظهران على حلوى زبدة الفول السوداني المستوحيين من رمز الهالوين»، الأمر الذي دفعها لشرائها مقابل 4.49 دولار.

وأوضحت: «بعدما فتحت الغلاف لم أجد لا ملامح الهالوين ولا أي نقوش على الإطلاق على الشوكولاتة»، وهو ما دفعها لاتهام الشركة بالتضليل.

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وطالبت «سينثيا» بتعويض لا تقل قيمته عن 5 ملايين دولار أو 1.1 مليون قطعة حلوى من زبدة الفول السوداني.

واعتمدت الدعوى القضائية على الدفع بخداع وتضليل المستهلكين من خلال الصور المغايرة لحقيقة المنتج على غلافه.

وأكدت الشاكية أن ما دفعها لأخذ هذا الموقف أن الأمر تكرر، ولم يتوقف عند حلوى الهالوين فقط، بل إن هناك منتجا آخر كذلك يحمل طابع كرة القدم، ولكنه لا يحتوي على ما يُظهره الغلاف.