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«اعتداء جنسي وعنف».. طرد طاه في فندق فرنسي فخم لاتهامه بـ«مضايقات مهينة» بحق زميله

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 10:55 صباحا
«اعتداء جنسي وعنف».. طرد طاه في فندق فرنسي فخم لاتهامه بـ«مضايقات مهينة» بحق زميله
فندق "أوتيل دو باليه" الفخم في مدينة بياريتز الساحلية الفرنسية، في خلفية صورة ملتقطة في 25 أغسطس 2019. (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة «حياة» Hyatt الفندقية، الخميس طرد طاه رئيسي في فندق فخم تابع لها في مدينة بياريتز بجنوب غرب فرنسا، بعد «حادث مثير للقلق»، فيما تحدثت معلومات صحافية عن ارتكابه «مضايقات مهينة» جرى تصويرها بحق مساعد له.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة بايون المجاورة، الذي لم يتلق أي شكاوى في الموضوع حتى الساعة، لوكالة «فرانس برس» إنه فتح تحقيقا أوليا في اتهامات بالاعتداء الجنسي والعنف.

وبحسب صحيفة «سود ويست» Sud Ouest اليومية الإقليمية، فإن الطاهي أوريليان لارجو (31 عاماً) طُرد من عمله في الفندق في 21 ديسمبر. وكان عُيّن هذا الشيف في عام 2020 لإدارة المطعم الفاخر في فندق «أوتيل دو باليه» Hôtel du Palais ذي الخمس نجوم والذي حصل على نجمة ميشلان العام الماضي.

وذكرت "سود ويست" أن الأحداث وقعت صباح 2 ديسمبر في المطبخ. ويُزعم أن موظفاً شاباً كان مقيَّداً عارياً إلى كرسي لساعات، مع وضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته، أمام أفراد من طاقم العمل، بحضور أوريليان لارجو. وقد نُشرت صور عن هذه الواقعة عبر الشبكات الاجتماعية قبل حذفها لاحقاً.

وقائع «ملفقة بهدف التشهير»
ونفى الطاهي رسمياً الاتهامات الموجهة ضده، مندداً في تصريحات إذاعية بما اعتبره وقائع «ملفقة بهدف التشهير». وأشار إلى أنه يحضّر دفاعه مع محاميه.

وقال مسؤولة في مجموعة «حياة»، التي تدير هذا الفندق في مدينة بياريتز الساحلية لوكالة «فرانس برس»، إن «إدارة أوتيل دو باليه، على علم بالحادث المقلق الذي وقع في مبنى الفندق وبالصور التي تم تداولها».

ولفتت إلى أن «هذا الحادث لا يعكس القيم التي ندافع عنها، وأجري تحقيق واتُّخذت القرارات المناسبة»، مضيفة «سلامة وصحة ورفاهية زملائنا وعملائنا وشركائنا هي أولوياتنا المطلقة»، من دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.

ولم ترغب مدينة بياريتز، المساهم الرئيسي في شركة الاقتصاد المختلط التي تمتلك أرض الفندق، والتي جرى تفويض إدارة شؤون الموظفين فيها إلى مجموعة «حياة»، في التعليق على الأمر.

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