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وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 02:39 مساء
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
صورة لصانع المسدسات النمسوي غاستون غلوك في فلدن (النمسا). (أ ف ب)
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أعلنت شركة «Glock GmbH» الأربعاء وفاة رجل الأعمال صانع المسدسات النمساوي غاستون غلوك عن عمر ناهز 94 عاما.

وأحدث غلوك ثورة في عالم الأسلحة من خلال قطعه البلاستيكية الصغيرة خلال مسيرته الطويلة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وكتبت شركة «Glock GmbH» على موقعها الإلكتروني عبارة «تخليدا لذكرى غاستون غلوك 19.07.1929- 27.12.2023. الكمال مستمر»، وأرفقتها بصورة لرجل الأعمال الراحل على خلفية سوداء.

ودرس مبتكر مسدسات «غلوك» الهندسة الميكانيكية في فيينا، قبل أن يصنع نماذج أولية للمسدس.

وفاز في العام 1982بمناقصة نظمها الجيش النمساوي لتصميم سلاح ناري مصنوع إلى حد كبير من مواد غير معدنية.

تجهيز شرطة الولايات المتحدة بأسلحته
وتتسم مسدسات «غلوك» بأنها أرخص وأخف وزنا، وبأن تفكيكها أسهل، وهي تطلق عددا من الرصاصات أكبر من المسدسات الأخرى.

وبدأت شركة «Glock GmbH» التي تتخذ دويتش-فاغرام (شمال شرق) مقرا لها إلى السوق العالمية.

وقال فريتز أوفنر الذي تولى العام 2018 إخراج فيلم وثائقي نادر جدا بعنوان «ويبون أوف تشويس» عن الملياردير المقلّ في الكلام «يمكننا تشبيه غاستون غلوك بستيف جوبز عندما أصدر أول منتج لشركة أبل من مرآب منزله».

و أصبح نحو 80% من عناصر الشرطة في الولايات المتحدة، مجهزين بها الآن، وأسهم نجوم هوليوود وثقافة البوب في هذا النجاح التجاري.

وامتدح بروس ويليس مزايا هذه الأسلحة في فيلم «داي هارد 2»، وتومي لي جونز في فيلم «يو إس مارشلز»، فيما تحضر في أفلام جيمس بوند.

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