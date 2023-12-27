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فضيحة وطنية في اليابان بسبب «قوالب حلوى مُنهارة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 09:22 مساء
فضيحة وطنية في اليابان بسبب «قوالب حلوى مُنهارة»
موظفون يرتدون لباس سانتا كلوز قبل القيام بعرض في منطقة مارونوشي للاعمال في طوكيو في 22 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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أثارت فضيحة قوالب حلوى عيد ميلاد وصلت إلى المستهلكين بمظهر غير سليم، في اليابان المعروفة بعنايتها بالتنظيم، ضجة كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي مع سيل من الاعتذارات من سلسلة المتاجر التي أعدتها، وتحقيقات متعددة.

وقال كازوهيسا يوكوياما أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في سلسلة متاجر تاكاشيمايا اليابانية، في مؤتمر صحفي متلفز الأربعاء «نود أن نعتذر بشدة عن المظهر السيء لقالب عيد الميلاد المجمد الذي نعده والذي خيّب توقعات العديد من زبائننا»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

إثر تلقي شكاوى كثيرة من الزبائن في الأيام الماضية وبعضهم عبر عن غضبه على وسائل التواصل الاجتماعي وأرفق المنشورات بصور، اعتذرت سلسلة المتاجر وعرضت تعويضات. رغم أن قوالب حلوى عيد الميلاد المعنية صالحة تماما للاستهلاك، فإن مظهرها المنهار وحده هو الذي طرح مشكلة.

وأكد تاكاشيمايا أن أكثر من 800 من حوالى 2900 قالب فراولة مجمدة جرى بيعها عبر الإنترنت وسلمت في فترة عيد الميلاد كانت تالفة من حيث الشكل.

لم تحدد المجموعة بعد سبب مشكلة «قوالب الحلوى المنهارة» رغم التحقيق الذي أجرته مع مورديها وشركة التوصيل. 

اليابانيون يهتمون بالمظهر والجودة معا
يهتم المستهلكون في اليابان بشكل خاص بجودة ومظهر المنتجات التي يشترونها، ويتوقعون نوعا من الكمال عند التسوق في المتاجر الفاخرة مثل تاكاشيمايا.

لكن بعض المستهلكين الذين وصلتهم القوالب التالفة المظهر حاولوا رغم ذلك الحفاظ على أجواء الميلاد بإيجابية.

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فقد حصدت صور أحد قوالب عيد الميلاد التالفة التي أعاد طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات تزيينها عبر رش الشوكولاتة والسكر متعدد الألوان ووضع شخصيات عيد الميلاد الورقية عليها، أكثر من 16 مليون مشاهدة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الاربعاء.

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