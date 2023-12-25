«سانتا كلوز» يركب الأمواج في فلوريدا

القاهرة - بوابة الوسط

يتوافد آلاف الرجال والنساء والأطفال على شاطئ كوكو بيتش بفلوريدا في 24 ديسمبر، مرتدين زيّ «سانتا كلوز» أو يتنكرون على شكل حيوانات الرنة أو أقزام الألف للاحتفال باسم قضية نبيلة.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن المشاركون في حدث «سورفينغ سانتاز» أي (ساتتا كلوز لراكبي الأمواج) يقيمون مسابقات للأزياء ويشربون الكوكتيلات، بينما يخوض الأكثر جرأة منهم أمواج البحر راكبين على الألواح.

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وتصل درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية، في هذا اليوم بما يعني أن الطقس بارد في نظر عدد كبير من السكان المحليين، وتوصف السماء بأنها منخفضة وثقيلة، ولكن ذلك لا يمنع من أن تعم أجواء الاحتفال.

وولدت قصة «سورفينغ سانتاز» العام 2009 في رأس جورج تروسيت، أحد سكان كوكو بيتش، بعدما شاهد إعلاناً يظهر فيه أشخاص يرتدون زي سانتا كلوز وهم يركبون الأمواج في المحيط.

ربط المبادرة بأنشطة خيرية

واشترى معطفاً أحمر قديماً من أحد متاجر السلع المستعملة وذهب لركوب الأمواج، برفقة ابنه الذي كان يرتدي زي قزم وحفيده البالغ ثلاث سنوات، والذي كان يراقبه من الشاطئ. وقد خلّد مصور محلي هذه اللحظة.

يقول جورج تروسيت، الذي بات يبلغ 70 عاماً «في السنة الثانية، كان لدينا 19 سانتا كلوز، وفي السنة الثالثة 80، أما الآن فانظر إلى هذا. هناك الآلاف من الناس».

وارتأى البعض في ظل نجاح «سورفينغ سانتاز» ربط هذه المبادرة بأنشطة خيرية بها. ويبيع متطوعون قمصاناً وتذاكر سحب لجمع الأموال يعود ريعها إلى جمعيتين خيريتين محليتين.

ويعبر جورج تروسيت عن فرحته بذلك قائلا «أنا ممتن للغاية لأن الكثير من الناس يحبون ما نقوم به. لقد قيل لي أننا نحصل على ملايين المشاهدات كل عام. إذا كان هذا صحيحاً، فإننا نرسم الملايين من الابتسامات كل عام».