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حلويات الميلاد التقليدية تغيب عن موائد كثيرين في اليونان بسبب ارتفاع الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 10:35 صباحا
حلويات الميلاد التقليدية تغيب عن موائد كثيرين في اليونان بسبب ارتفاع الأسعار
حلويات عيد الميلاد التقليدية في 18 ديسمبر 2023 في سالونيكي بشمال اليونان. (أ ف ب)
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تُعرض حلويات عيد الميلاد التقليدية في اليونان المصنوعة من بودرة السكر والعسل واللوز في المحلات أمام المارة، كما في كل نهاية سنة منذ أكثر من قرن، لكن مع ارتفاع الأسعار قد لا يتمكن كثيرون من شرائها.

في وسط أثينا، يعرض محل الحلويات العريق «شاتزيس» حلويات الميلاد «ميلوماكارونا» و«كورابييديس» التي تباع في كل أنحاء اليونان، إلا أنه هذه السنة قد يتخلى الكثير من المستهلكين عن هذه الحلويات التي ارتفع سعرها بحوالى 10% خلال سنة والسبب: ارتفاع أسعار الزبدة والبيض وزيت الزيتون، وفقا لـ«فرانس برس».

في هذا المحل الشهير، تباع حلويات الكورابييديس بسعر  23,90 يورو للكيلوغرام، وباستثناء دخول بعض السياح، يغيب سحر الميلاد عنه إذ أنه شبه فارغ.

على بعد 500 كيلومتر من أثينا، في سوق كالاماريا في ضواحي سالونيكي (شمال) يعبر كل مستهلك عن غضبه من ارتفاع الاسعار.

رغم الإنتاج  الوفير لا قدرة على الشراء
يقول نيكوس يوردانيديس الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات (32 عاما) أمام صناديق تفيض بالطماطم والجزر والفلفل الأخضر، «ماذا الآن؟ هل سنضطر للتوقف عن تناول الطعام أيضا؟»، ويضيف «نحن بلد ينتج الفواكه والخضروات بوفرة. كما تسير الأمور، لن نتمكن بعد الآن من شرائها».

في نوفمبر، بلغت نسبة التضخم 3% على سنة، وهي أعلى بقليل من تلك المسجلة في منطقة اليورو (2,4%). يعود السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (+9% خلال عام).

وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 8,1% على سنة والفواكه +12% والحليب والجبن والبيض (+4,8%)، وسجّل زيت الزيتون، المكون الرئيسي في المطبخ اليوناني، الارتفاع الأكبر بنسبة بلغت 31,4% في نوفمبر 2023 على سنة بسبب ضعف المحاصيل.

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وأكد خريستوس ديميترياديس، وهو موظف حكومي متقاعد يبلغ من العمر 69 عاما، في سوبرماركت في سالونيكي، أن «ما يحدث غير مسبوق»، وأضاف «كيف سنعيش؟» وهو ينظر الى بعض عبوات زيت الزيتون التي تباع ب 14 يورو لليتر الواحد فيما كان سعرها  «3,5 الى 4 يورو في 2021».

شهدت اليونان هبوطا كبيرا لمستوى المعيشة في السنوات الـ15 الماضية. بعدما تضررت بشدة من الأزمة المالية الطويلة وتبعات التقشف، بالنسبة لتسعة يونانيين من كل عشرة، يشكل التضخم الهاجس الأكبر بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد بالس لقناة سكاي التلفزيونية. 

وبعد ثلاث خطط إنقاذ بقيمة إجمالية بلغت 289 مليار يورو بين عامي 2010 و2018، استعاد الاقتصاد في الأونة الاخيرة حيويته لكن هشاشته لا تزال واضحة جدا.

يشيد رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أعيد انتخابه بشكل مريح لمدة أربع سنوات في يونيو الماضي، باستمرار بعودة الاقتصاد الى الرخاء والذي أصبح بحسب رأيه «أحد الاقتصادات الأكثر استقرارا في منطقة اليورو» مع نمو مرتقب بنسبة 2,5% في 2024 بحسب البنك المركزي اليوناني.

ترحيب بالموازنة ولكن الرواتب متدنية
ورحب بإقرار البرلمان موازنة 2024، «وهي الأولى منذ 14 عاما مع استعادة اليونان لفئتها الاستثمارية» وفقا لما حددته وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد أند بورز.

لكن الرواتب متدنية، وهي أقل مما كانت عليه قبل الأزمة المالية، ما يؤثر على القدرة الشرائية، إلا أن الاسعار أعلى بنسبة 5,5% عن المتوسط في الاتحاد الاوروبي في 2022 بحسب يوروستات.

في 2022، أنشأت أثينا «سلة منزلية» لهذه المنتجات بأسعار مغرية في بعض محلات السوبرماركت، وبالنسبة للمنتجات الأساسية، الحليب والجبن والبيض، فان الأسعار كانت أعلى بنسبة 38,9% عن المعدل الأوروبي السنة الماضية.

وقال نيكوس اندرولاكيس رئيس حزب باسوك-كينال (اشتراكي)، خلال مناقشة الموازنة إن «سياساتكم تقدم نوعية حياة رديئة للغالبية العظمى من المستهلكين في بلد تعد فيه الوظائف منخفضة الأجر مع حياة يومية باهظة».

في سوق سالونيكي، يقول البائع بيتروس الماليوتيس أن مخزونه من المكسرات لا ينخفض. ويقول «بات الناس حاليا يحدون من مشترياتهم من المنتجات التي لا يعتبرونها ضرورية».

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