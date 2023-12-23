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جزر الأنتيل تضبط 11 طنا من المخدرات خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 01:21 مساء
جزر الأنتيل تضبط 11 طنا من المخدرات خلال 2023
كميات مخدرات مضبوطة في مطار ماتوري بغويانا الفرنسية، 27 يناير 2019 (أ ف ب)
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أعلنت القوات المسلحة في جزر الأنتيل ضبط مركب شراعي محمّلاً بـ1.2 طن من الكوكايين قبالة ساحل مارتينيك، موزعة في 44 حزمة موضوعة بمقصورة القارب. وبذلك، يصل مجموع الضبطيات أكثر من 11 طنا من المخدرات خلال العام.

وتدخّلت القوات البحرية، بالتعاون مع أجهزة دولية عدة، أبرزها بريطانية وأميركية وإسبانية، في تنفيذ العملية في 18 ديسمبر على بُعد ألفي كيلومتر قبالة سواحل مارتينيك بفضل معلومات من المديرية الوطنية للاستخبارات والتحقيقات الجمركية، حسب وكالة «فرانس برس».

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ثاني عملية ضبط كبيرة في أقل من شهر
وتعد هذه الظبطية ثاني عملية كبيرة تنفذها القوات البحرية في أقل من شهر قرب جزر الأنتيل.

ففي نهاية نوفمبر، ضُبط 3.5 طن من الكوكايين في جنوب بربادوس.

وقالت القوات المسحلة في بيان: «مع عملية الضبط الثامنة هذه، تكون القوات المسلحة في جزر الأنتيل قد ضبطت أكثر من 11 طن مخدرات من شبكات التوزيع خلال العام 2023».

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