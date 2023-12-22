16 ألف رسالة موجهة إلى سانتا كلوز كل عام

القاهرة - بوابة الوسط

يتلقى البريد السويدي آلاف الرسائل الموجهة إلى العملاق ذي اللحية البيضاء كل عام، ويرد عليها لكنه يحتفظ في الأرشيف منذ أكثر من قرن بتلك التي تخرج عن المعتاد.

من خلال عناوين مثل : «عزيزي سانتا كلوز»، و(Lapland) أو (Reindeer Land) أو (Santa's Igloo)، يتلقى «بوست نورد» حوالي 16 ألف رسالة موجهة إلى سانتا كلوز كل عام.

يجري اختيار عدد قليل منها وضمها إلى أرشيفات متحف الشركة، وهي مجموعة من حوالي عشرة آلاف رسالة موجهة من العالم أجمع، يعود أقدمها إلى 1890.

تقول كريستينا أولوفسدوتر رئيسة قسم الطوابع في «بوست نورد»، لـ«وكالة فرانس» برس من متحف البريد في ستوكهولم، إن «هذه الرسائل تصل من الولايات المتحدة وآسيا، وبعضها من تايوان».

تتصدر أمنيات الأطفال، الألعاب والحيوانات الأليفة والكتب حتى لو كانت توقعات الأطفال في الماضي أكثر تواضعا.

وأضافت المسؤولة «يمكن أن ترى أنه في الرسائل القديمة، كان الأطفال يطلبون هدية أو اثنتين. الآن باتت الطلبات مختلفة»، يتضمن عدد منها بأسلوب طفولي، أسئلة لسانتا كلوز، وسألت طفلة في الستينيات «ما هو مشروبك المفضل لكي نعرف ماذا نحضر لك؟».

وتريد فتاة صغيرة تبلغ من العمر أربع سنوات أن تقول لسانتا كلوز إنها تعلمت كتابة اسمها وتضيف «آمل أن يكون حيوان الرنة الخاص بك في حالة جيدة».

الأحلام يمكن أن تتحقق إذا كنت تؤمن بنفسك

كل الرسائل يجري قراءتها وحين يكون عليها عنوان، يقوم المتحف بإرسال رد.

تضيف أولوفسدوتر أن الرد يبدأ في معظم الأحيان «مرحبا من سانتا كلوز» الذي يشكر على توجيه الرسالة ويوضح أن لديه الكثير من العمل قبل عيد الميلاد وأنه يقدر الرسالة.

يشجع الرد الأطفال ويضفي البهجة على يوم شخص آخر من خلال كتابة رسالة لهم و«يذكر أن الأحلام يمكن أن تتحقق إذا كنت تؤمن بنفسك».

الأطفال ليسوا الوحيدين الذين يكتبون، هذه السنة جرى توجيه رسالة من تايوان من قبل شخص بالغ يبلغ من العمر 20 عاما.