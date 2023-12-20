«سبوتيفاي» توقف دعم مهرجانين فرنسيين استنكارا لضريبة منصات البث التدفقي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منصة سبوتيفاي بفرعها في فرنسا، اليوم الأربعاء، أنها ستتوقف عن دعم مهرجاني «فرانكوفولي دو لا روشيل» و«برانتان دو بورج» بدءا من العام 2024، استنكارا لفرض ضريبة على تطبيقات الموسيقى بالبث التدفقي.

وقال الفرع الفرنسي للمنصة السويدية الرائدة عالمياً في مجالها، في بيان: «بعد إعلان تطبيق ضريبة على البث الموسيقي في فرنسا، يؤسفنا أن نعلن أن (سبوتيفاي فرنسا) ستتوقف عن دعم (فرانكوفولي دو لا روشيل) و(برانتان دو بورج)»، بحسب «فرانس برس».

إعلانات أخرى في العام 2024

هذا الدعم ينعكس مالياً، ومن خلال عمليات رعاية لفنانين ناشئين (فرقة شانتييه دي فرانكوفولي، وإينوي دو برانتان دو بورج)، وفق «سبوتيفاي فرنسا» التي لم تكشف أي مبالغ في هذا الإطار.

كما أن إعلانات أخرى ستتبع ذلك في العام 2024، بحسب المنصة التي عارضت منذ البداية فرض ضريبة على خدمات البث التدفقي، وأطلقت حملة من أجل المطالبة بجعل تقاضي الإسهامات من الشركات العاملة في القطاع على أساس طوعي.

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وأعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، تطبيق ضريبة على مبيعات منصات الموسيقى بالبث التدفقي بدءا من العام 2024، في إجراء ينادي به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكنه يثير انقساماً في القطاع، ومن شأنه أن يجلب 15 مليون يورو لخزينة الدولة الفرنسية العام المقبل.