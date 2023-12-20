تدجين الكلاب أدى إلى تغيير لون عيونها

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت دراسة أجراها علماء من دائرة علوم الحيوان في جامعة تيكيو اليابانية أن تدجين الكلاب أدى إلى تغيير لون قزحية عيونها، حيث باتت أفتح من لون عيون الذئاب مما انعكس على منحها انطباعًا أكثر ودية وأقل تهديدًا للإنسان.

وأوضحت الدراسة التي نقلت عنها وكالة «فرانس برس» أن «لون قزحية الكلاب أغمق من لون قزحية الذئاب، وهذا اللون الداكن يؤثر بشكل إيجابي على الإدراك الحسي لدى الإنسان حيال الكلاب».

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ومن الطبيعي أن يختار البشر الكلاب ذات العيون الداكنة، وهذا الضغط الانتقائي قد أدى إلى تفضيل الحيوانات التي ينظر إلى عيونها على أنها ودية وصديقة للإنسان بحسب الدراسة التي نشرت الأربعاء في المجلة العلمية «رويال سوسايتي أوبن ساينس».

وجرى تدجين الكلب من الذئب الرمادي بشكل تدريجي، خلال الفترة من 50 ألفًا إلى 15 ألف سنة مضت، واليوم، معظم الأنياب المرتبطة بالذئاب لها عين واحدة ذات قزحية فاتحة، تميل نحو اللون الأصفر وتبرز حدقة داكنة في الوسط.

انتاج هرمون الأوكسيتوسين

واختُيرت على العكس من ذلك، عيون الكلاب من حوالي ثلاثين سلالة للدراسة لها قزحية كبيرة وداكنة، تميل نحو اللون الأحمر، ما يجعل من الصعب تمييز حدقة العين.

وتكون لهذا الاختلاف أهمية كبرى في تبادل النظرات بين الإنسان ورفيقه الأمين. وهذا التبادل، الذي يعرف الكلب كيفية استخدامه لجذب انتباه سيده، يؤدي على سبيل المثال إلى إنتاج هرمون الأوكسيتوسين المماثل لذلك الناتج عن تبادل النظرات بين الأم وطفلها.

وأظهرت دراسة أخرى أجريت في الآونة الأخيرة أن هذا التفاعل يجري تسهيله في حالة الكلاب، عبر نمو عضلات الوجه، ما يسمح لها بتعديل التعبير عن نظرتها، على عكس الذئاب.

لكن لماذا تجعل القزحية الداكنة الكلب محبوبًا أكثر للإنسان؟

يستند باحثو تيكيو على دراسات مطبقة على الثدييات لا سيما البشر والتي ترتبط فيها حدقة العين المتوسعة، على سبيل المثال، بمشاعر أكثر إيجابية من تقلص حدقة العين.

الأهم من ذلك، فإن حدقية أكبر قد تكون مرتبطة أيضًا بشكل تلقائي بحدقية كائن حدث وبالتالي هش أكثر ومسالم. كما هي الحال بالنسبة للطفل الذي يتراجع حجم حدقة عينه مع تقدم العمر.

ولكن حين تكون قزحية عين الكلب داكنة جدًا، وبالتالي لا يمكن تمييزها عن حدقة العين، يكون لدى البشر انطباع بأنهم يرون حدقة كبيرة جدًا. وقالت الدراسة إن كلبًا مع قزحية داكنة قد ينظر إليه على أنه ضعيف ويجب حمايته.

اختبر الباحثون نظريتهم من خلال عرض صور لأثنى عشر كلبًا على بشر بنسختين: واحدة بعيون داكنة وأخرى بعيون فاتحة.

تفضيل الكلاب ذات العيون الداكنة

كان يفترض على المشاركين وصف شخصية كل حيوان على أنه أكثر أو أقل ودية أو ما إذا كان صغيرًا. طلب من المشاركين أيضًا ما إذا كانوا يرغبون في التفاعل مع كل كلب أو حتى تبنيه. تكررت العملية مع مجموعة ثانية من الأشخاص المختبرين.

وخلصت الدراسة إلى القول إن «صور الكلاب ذات العيون الداكنة كان ينظر إليها على أنها أكثر ودية وصغيرة في السن لكن إذا كان هذا الطابع سهّل التفاعل، فإنه لم يكن كافيًا لإثارة رغبة في التبني».

ويقر باحثو جامعة تيكيو بأن بوجود حدود لدراستهم مثل تلك المتعلقة بـ«الألفة» حيث إنه يجري تفضيل الكلاب ذات العيون الداكنة لأنها بكل بساطة أكثر عددًا. أو اختبارات تشمل عددًا محدودًا من أنواع الكلاب مقارنة مع كل تلك القائمة.

وأوضح طالب الدكتوراه أكيتسوغو كونو، المعد الأول للدراسة لوكالة «فرانس برس» أنها «الدراسة الأولى التي تتعلق بالفارق بين لون العيوان بين الكلب والذئب».

وأضاف «لكن هناك عوامل أخرى غير التفضيل البشري يمكن أن تساهم في ظهور عيون داكنة لدى الكلاب» معربًا عن أمله في دراسات أخرى حول هذا الموضوع بهدف تأكيد عالمية هذه الظاهرة.



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