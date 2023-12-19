  • Alwasat News
Atwasat

قوالب حلوى الميلاد في باريس أشبه بفنون «أسابيع الموضة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 09:34 مساء
قوالب حلوى الميلاد في باريس أشبه بفنون «أسابيع الموضة»
صورة التقطت في 15 ديسمبر 2023 لقوالب الحلوى الميلادية الثلاثة التي ابتكرتها كل من ناراييه كيم وآن كوروبل ونينا ميتاييه
alwasat radio

تتفنن أفضل طاهيات الحلويات في فرنسا في ابتكار قوالب الحلوى الميلادية المصممة على صورة جذوع الأشجار وتسمى بلغة موليير «بوش دو نويل»، ويُنتِجن للعيد تحفًا من حيث الشكل والطعم على السواء. 

وقالت نينا ميتاييه (35 عامًا) التي منحها الاتحاد العالمي للخبازين وطهاة الحلويات لقب «طاهية الحلويات العالمية لسنة 2023» لوكالة «فرانس برس»، إن هذه الكعكة التي يجري تناولها في فرنسا في ختام وجبة عيد الميلاد، مهمة جدًا بالنسبة إلى الفرنسيين، مشبهة إياها بـ«أسابيع الموضة» التي يقيم خلالها مصممو الأزياء أفضل ما ابتكروه من موديلات. 

«النجوم الخشبية»
وأبدت ميتاييه التي باتت أول امرأة تحصل على هذا اللقب المرموق اعتزازها بتحقيق نجاح آخر، هو توصّلها بعد خمس سنوات من الجهود والأبحاث ونحو 60 إلى 80 محاولة، إلى صيغة نهائية لقالب حلوى ميلادي سمّته Flocon «فلوكون» أو (ندفة ثلج) مستوحى من «النجوم الخشبية الصغيرة التي تُعلق على أشجار العيد في مدينة ستراسبورغ».

وأوضحت أنها انطلقت من فكرة الحصول على شيء رقيق ومشرق، مضيفةً «هذه السنة تمكنت من تحقيقه». واستخدمت ميتاييه في جذعها الميلادي الفانيليا وجوز البقان، إذ أن زمن العيد لا يحتمل الابتكارات التجريبية من حيث المذاق، بل يُستحسَن اعتماد النكهات «الحلوة والمطمئنة والخفيفة» التي تناسب الجميع وتجمع الناس. 

-  جان ميشال جار يوظف «المعرفة الرقمية الفرنسية» بعرض موسيقي في فرساي
-  شابة عشرينية بشعر قصير تفوز بلقب «ملكة جمال فرنسا» وسط اتهامات بالتحيز

أما الكورية ناراييه كيم التي منحها دليل «غولت إيه ميلو» الشهير لقب «طاهية الحلويات لسنة 2023»، فحرصت على التوفيق بتوازن بين مختلف ميولها في حلواها الميلادية الأشبه بالحليّ في محال المجوهرات الفاخرة المحيطة بفندق «بارك حياة باري فاندوم»، حيث تعمل. 

وأوضحت أن كعكتها مبتكرة ومختلفة وتقليدية أيضاً. وجعلت ناراييه كيم القالب الذي ابتدعته على شكل دبوس الملابس أو الـ«بروش» المؤلّف من مجموعة تفرعات على هيئة حجارة كريمة، لوّنتها تارة بالفواكه الحمراء وتارةً بتلك السوداء، تختزن تحتها طبقة من «موس» الشوكولاتة أو من كريما أعشاب يندر استخدامها في الحلويات. أما قطع «الماس» التي تُرصّع القالب، فبطعم اللوز.

 أسعار قوالب «الحلويات الفاخرة»
واختارت آن كوروبل من فندق «بينينسولا» شكل زهرة الثلج لقالب الحلوى الميلادية الذي صممته. وتقوم كعكة كوروبل على مكوّن أساسيّ هو بندق بيدمونت، وهي «ذات طابع توافقي أكثر» من تلك التي ابتكرتها العام الماضي الشيف الحائزة لقب أفضل طاهية حلويات بحسب تصنيف «لا ليسْت»، إذ كانت المكوّنات الرئيسية فيها الشمر والكشمش الأسود والزبادي أو تبغ الفانيليا.

وتراوح أسعار قوالب «الحلويات الفاخرة» الثلاثة هذه ما بين 90 و120 يورو.


 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
■  محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا 
■  «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن
■  بعد سنوات من خطفه في ليبيا.. إطلاق رهينة جنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
■  حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودا غير مطابق للمواصفات
■  «ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
■  التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
■  ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
■ حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة
لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي

لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي
الحرب في غزة وثوابت استراتيجية الغرب في المنطقة العربية

الحرب في غزة وثوابت استراتيجية الغرب في المنطقة العربية
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها

الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها
«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ...
اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة

اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة
«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي

«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي
بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
باتيلي عن مبادرته: بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم

باتيلي عن مبادرته: بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
الدبيبة واللافي والكوني وتكالة: دعم مبادرة باتيلي «الخماسية».. ودعوة للتعامل مع الاجتماعات التحضيرية دون شروط

الدبيبة واللافي والكوني وتكالة: دعم مبادرة باتيلي «الخماسية».. ودعوة للتعامل مع ...
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
الحصادي: ما زال العلم يحدث صدمات تزعزع مكانة الإنسان

الحصادي: ما زال العلم يحدث صدمات تزعزع مكانة الإنسان
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
حبس رئيس سابق لبعثة ليبيا لدى أوغندا 13 شهرا

حبس رئيس سابق لبعثة ليبيا لدى أوغندا 13 شهرا
«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة

«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
شابة عشرينية بشعر قصير تفوز بلقب «ملكة جمال فرنسا» وسط اتهامات بالتحيز
شابة عشرينية بشعر قصير تفوز بلقب «ملكة جمال فرنسا» وسط اتهامات ...
القفز من فوق الصخور يعود بخجل إلى أكابولكو بعد الإعصار أوتيس
القفز من فوق الصخور يعود بخجل إلى أكابولكو بعد الإعصار أوتيس
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب ...
تايلاند تستخدم المسيّرات لفهم دور الغابات في مكافحة تغير المناخ
تايلاند تستخدم المسيّرات لفهم دور الغابات في مكافحة تغير المناخ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تلميذان ليبيان يفوزان بذهبية وفضية البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق
تلميذان ليبيان يفوزان بذهبية وفضية البطولة العربية الأولى ......
رصد خلد في جنوب أفريقيا بعد انقراض هذا النوع مدى 87 سنة
رصد خلد في جنوب أفريقيا بعد انقراض هذا النوع مدى 87 سنة...
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا...
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة...
سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات
سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات...
المزيد
قوالب حلوى الميلاد في باريس أشبه بفنون «أسابيع الموضة»
قوالب حلوى الميلاد في باريس أشبه بفنون «أسابيع الموضة»...
«الملابس المستعملة» تلقى رواجا كبيرا في اليابان
«الملابس المستعملة» تلقى رواجا كبيرا في اليابان...
القضاء الفرنسي يرفض التماس لدولة الغابون بإلغاء مزاد بيع فيه قناع منحوت أفريقي نادر
القضاء الفرنسي يرفض التماس لدولة الغابون بإلغاء مزاد بيع فيه......
تايلاند تستخدم المسيّرات لفهم دور الغابات في مكافحة تغير المناخ
تايلاند تستخدم المسيّرات لفهم دور الغابات في مكافحة تغير ......
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب ......
المزيد