قوالب حلوى الميلاد في باريس أشبه بفنون «أسابيع الموضة»

القاهرة - بوابة الوسط

تتفنن أفضل طاهيات الحلويات في فرنسا في ابتكار قوالب الحلوى الميلادية المصممة على صورة جذوع الأشجار وتسمى بلغة موليير «بوش دو نويل»، ويُنتِجن للعيد تحفًا من حيث الشكل والطعم على السواء.

وقالت نينا ميتاييه (35 عامًا) التي منحها الاتحاد العالمي للخبازين وطهاة الحلويات لقب «طاهية الحلويات العالمية لسنة 2023» لوكالة «فرانس برس»، إن هذه الكعكة التي يجري تناولها في فرنسا في ختام وجبة عيد الميلاد، مهمة جدًا بالنسبة إلى الفرنسيين، مشبهة إياها بـ«أسابيع الموضة» التي يقيم خلالها مصممو الأزياء أفضل ما ابتكروه من موديلات.

«النجوم الخشبية»

وأبدت ميتاييه التي باتت أول امرأة تحصل على هذا اللقب المرموق اعتزازها بتحقيق نجاح آخر، هو توصّلها بعد خمس سنوات من الجهود والأبحاث ونحو 60 إلى 80 محاولة، إلى صيغة نهائية لقالب حلوى ميلادي سمّته Flocon «فلوكون» أو (ندفة ثلج) مستوحى من «النجوم الخشبية الصغيرة التي تُعلق على أشجار العيد في مدينة ستراسبورغ».

وأوضحت أنها انطلقت من فكرة الحصول على شيء رقيق ومشرق، مضيفةً «هذه السنة تمكنت من تحقيقه». واستخدمت ميتاييه في جذعها الميلادي الفانيليا وجوز البقان، إذ أن زمن العيد لا يحتمل الابتكارات التجريبية من حيث المذاق، بل يُستحسَن اعتماد النكهات «الحلوة والمطمئنة والخفيفة» التي تناسب الجميع وتجمع الناس.

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أما الكورية ناراييه كيم التي منحها دليل «غولت إيه ميلو» الشهير لقب «طاهية الحلويات لسنة 2023»، فحرصت على التوفيق بتوازن بين مختلف ميولها في حلواها الميلادية الأشبه بالحليّ في محال المجوهرات الفاخرة المحيطة بفندق «بارك حياة باري فاندوم»، حيث تعمل.

وأوضحت أن كعكتها مبتكرة ومختلفة وتقليدية أيضاً. وجعلت ناراييه كيم القالب الذي ابتدعته على شكل دبوس الملابس أو الـ«بروش» المؤلّف من مجموعة تفرعات على هيئة حجارة كريمة، لوّنتها تارة بالفواكه الحمراء وتارةً بتلك السوداء، تختزن تحتها طبقة من «موس» الشوكولاتة أو من كريما أعشاب يندر استخدامها في الحلويات. أما قطع «الماس» التي تُرصّع القالب، فبطعم اللوز.

أسعار قوالب «الحلويات الفاخرة»

واختارت آن كوروبل من فندق «بينينسولا» شكل زهرة الثلج لقالب الحلوى الميلادية الذي صممته. وتقوم كعكة كوروبل على مكوّن أساسيّ هو بندق بيدمونت، وهي «ذات طابع توافقي أكثر» من تلك التي ابتكرتها العام الماضي الشيف الحائزة لقب أفضل طاهية حلويات بحسب تصنيف «لا ليسْت»، إذ كانت المكوّنات الرئيسية فيها الشمر والكشمش الأسود والزبادي أو تبغ الفانيليا.

وتراوح أسعار قوالب «الحلويات الفاخرة» الثلاثة هذه ما بين 90 و120 يورو.





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