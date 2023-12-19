«الملابس المستعملة» تلقى رواجا كبيرا في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

أثار خبر وجود متجر ملابس مستعملة في قلب طوكيو ردود فعل متباينة، وما كان ليمر مرور الكرام لو لم يكن ثمرة أول تجربة عالمية في هذا المجال لشركة «فاست ريتيلينغ» (يونيكلو) اليابانية العملاقة للملابس الجاهزة.

وتباع منتجات «يونيكلو» بثلث أسعارها الأصلية، ويعاد صبغها أحياناً، لإعادة طابعها «القديم» في هذا المتجر الموقت، الذي أقيم على مدى عشرة أيام في أكتوبر الماضي قرب أحد الفروع الرئيسية للمجموعة في حي هاراجوكو العصري.

«خطوة مهمة»

وتقول المديرة العالمية لشركة «ري يونيكلو» RE Uniqlo المشرفة على المشاريع المختلفة للعلامة التجارية حول الملابس المستعملة، آية هنادا، إن هذه المبادرة متواضعة، لكنها «خطوة مهمة» في تحديد الإستراتيجية المستقبلية للعلامة التجارية في قطاع يشهد ازدهارا متزايدا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتضيف البالغة 45 عاماً: «أعتقد أن شعور المقاومة تجاه الملابس المستعملة قد اختفى في اليابان، خصوصاً لدى جيل الشباب، لأن الوصول إلى هذا النوع من المنتجات أصبح أسهل، ولا سيما بفضل التجارة عبر الإنترنت».

ويشير المؤسس المشارك لشركة الأبحاث «جابان كونسيومينغ» JapanConsuming، مايكل كاوستون، إلى أن ظهور يونيكلو «يُعدّ علامة على أن إعادة استخدام الملابس أصبحت اتجاها سائدا تماما في اليابان».

وتقدّر شركته حصة الملابس المستعملة بأقل من 6% من إجمالي قيمة سوق الألبسة في البلاد، البالغة 75 مليار دولار. ولا تزال حصة السوق هذه منخفضة نسبياً، لكنها حققت نمواً يقرب من 40% في عشر سنوات، مع تسارع قوي خلال السنوات الخمس الماضية.

- اتفاق بين اليابان ودول «آسيان» على تعزيز التعاون البحري بهدف مواجهة الصين

- «تويوتا» تجري اختبار قيادة مبتكرا لطراز «سوبرا» الجديد

ويشكل قطاع النسيج أحد أكثر القطاعات تلويثاً في العالم، إذ يعاد تدوير 13% فقط من مواده بطريقة أو بأخرى، وفق تقرير نشرته مؤسسة «إلين ماك آرثر» العام 2017، ولا يزال مرجعياً في هذا المجال.

وفي اليابان، يعاد تدوير أو إعادة استخدام 34% من الملابس المهملة، بحسب وزارة البيئة اليابانية. لكن هذا يشمل الصادرات إلى البلدان النامية، حيث تنتهي هذه المخلفات في كثير من الأحيان في مطامر للنفايات أو تحرق.

ويلفت باحثون إلى أن شراء الملابس المستعملة يمكن أن يساعد في تقليل هذا الأثر البيئي بشرط تجنب الاستهلاك المفرط. وتلقى الملابس المستعملة رواجاً في اليابان منذ أكثر من عقدين، لكن هذا الاتجاه ظل فترة طويلة مقصوراً على فئة محددة من محبي الثقافات البديلة في البلاد.

«مسألة موضة»

ويوضح كاوستون أن الأمر في اليابان كان «مسألة موضة» قبل أن يصبح أيضا مرتبطاً بالاقتصاد الدائري على عكس بلدان أخرى مثل فرنسا أو المملكة المتحدة».

وتقول ياماتو أوغاوا (28 عاما)، التي التقتها «فرانس برس» في متجر يونيكلو الموقت: «أنا على دراية بالجانب المستدام في الملابس المستعملة، لكنني غالبا ما أشتريها لمجرد أنها أنيقة».

ويبيّن ناطق باسم منصة «ميركاري»: «في استطلاع أجريناه العام الماضي، احتلت الملابس المستعملة المرتبة الأولى في المشتريات على الموقع كإجراء مضاد لارتفاع الأسعار».