موجة شديدة الحرارة تتسبب في اندلاع أكثر من 50 حريقا بأستراليا

القاهرة - بوابة الوسط

اندلع أكثر من 50 حريقا، السبت، في أجزاء كبيرة من أستراليا إثر تعرضها لموجة شديدة الحرارة، وأصدرت السلطات التحذيرات من حدوث حرائق في أجزاء من أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي، حسبما قال خبراء الأرصاد الجوية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية على موقعه على الإنترنت إن التحذيرات من الموجة الحارة، وخطر اندلاع حرائق، صدرت في أجزاء من ولايات أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي، بينما من المتوقع أن تشهد ولاية جنوب أستراليا موجة حارة، لكن لم تصدر تحذيرات من اندلاع حرائق، حسب وكالة «رويترز».

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ولفتت خدمة الإطفاء في نيوساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، إلى أن أكثر من 50 حريقا اشتعلت يوم السبت، وجرى فرض حظر كامل على إشعال النيران في العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة سيدني.

موسم حرائق غابات شديد الخطورة

وكتبت الخدمة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن أكثر من 700 من رجال الإطفاء والعاملين في مكافحة الكوارث يعملون في أنحاء الولاية، لمكافحة الحرائق وسط مخاطر شديدة لاشتعال حرائق واسعة الانتشار.

والطقس الحار يزيد من مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق غابات شديد الخطورة بالفعل وسط ظاهرة النينيو المناخية، التي ترتبط عادة بظواهر مناخية بالغة الشدة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

وحذرت السلطات من موسم حرائق غابات شديد الخطورة هذا الصيف في أستراليا، بعد موسمين هادئين مقارنة مع «الصيف الأسود» الذي شهد حرائق غابات أتت على منطقة بحجم تركيا، وقتلت 33 شخصا في موسم 2020‭-‬2019.