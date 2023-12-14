اتهام امرأة في أستراليا بالسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع «الدوناتس»

القاهرة - بوابة الوسط

قامت امرأة تبلغ 28 عاما بالسطو على شاحنة كانت متوقفة للتزود بالوقود في إحدى ضواحي سيدني تحمل حوالي عشرة آلاف كعكة «دوناتس».

وقامت المرأة الشرهة بالصعود على متن سيارة التوصيل العادية لتغادر مع الغلة الطازجة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وعثرت الشرطة بعد أكثر من أسبوع، على السيارة مهجورة في موقف للسيارات في ضواحي المدينة الأسترالية الكبرى.

وقُبض على المرأة الخميس، ووُجهت لها تهمة الاستيلاء على شاحنة من دون موافقة صاحبها، بحسب الشرطة.

وقالت إن كعكات «الدوناتس» التابعة لأحد فروع سلسلة أميركية شهيرة قد دُمرت بالكامل.