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إحصائية حديثة: لوس أنجلوس عاصمة المشردين في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 09:51 مساء
إحصائية حديثة: لوس أنجلوس عاصمة المشردين في الولايات المتحدة
رجل مشرد في أحد شوارع لوس أنجلوس. (أ ف ب)
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كشف آخر إحصاء أجري في يناير الماضي، أن حوالي 75 ألفًا و500 شخص يعيشون في شوارع لوس أنجلوس الأميركية وضواحيها، بزيادة نسبتها 70% عما كان عليه العدد في العام 2015.

وكارلوس شميت أحد هذه الحالات الذي لم يتبق له سوى حقيبة ظهر وبطانية قديمة ليستخدمهما خلال نومه في شوارع لوس أنجلوس التي تنتشر فيها أعداد هائلة من المشردين في السنوات الأخيرة.

ويقول هذا الرجل طويل القامة الذي ينتعل حذاءً رياضيًا، وهو مشرّد منذ حوالي سنتين «في الليل، أجد زاوية هادئة، في حديقة أو في مقعد بمحطة الحافلات، وأحاول أن أستريح هناك لأطول فترة ممكنة» بحسب فرانس برس. 

 «مدينة الملائكة» نفسها واجهة حزينة لكاليفورنيا
وخلف صورتها البراقة كمدينة ساحرة، أصبحت لوس أنجلوس عاصمة للمشردين في الولايات المتحدة. فقد أثبتت «مدينة الملائكة» نفسها واجهة حزينة لكاليفورنيا حيث تتزايد الفجوة بين السكان، إذ باتت «الولاية الذهبية» تضم ثلث المشردين في البلاد. أزمة تغذيها إلى حد كبير التكلفة الباهظة للعقارات في كاليفورنيا، إذ يتجاوز معدّل إيجار الاستوديو 1700 دولار شهريًا في لوس أنجلوس.

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ولمواجهة هذه المشكلة، كان شميت ينام على أريكة صديق كان يتقاسم معه الشقة، ولكن عندما طُرد الأخير من المكان، أدرك أن وظيفته كعامل تنظيف براتب 400 دولار في الأسبوع لا تكفي للحفاظ على سقف فوق رأسه.

ويقول: «لقد حاولتُ تدبر الأمر بمفردي، لكن كل شيء كان مكلفًا للغاية». وتابع «في بعض الأحيان، يكون من الأسهل الاستسلام»، «وهذا ما فعلتُه». وأدى الضغط النفسي الناجم عن عيش الشوارع إلى إصابته بالاكتئاب، وزاد من تعاطيه للمخدرات، وفي النهاية فقد وظيفته.

دورة الألعاب الأولمبية العام 2028 سوف تكشف الوجه الآخر لمدينة السينما
إذا لم يتغير شيء، فإن السياح المتوقع حضورهم دورة الألعاب الأولمبية للعام 2028 سوف يكتشفون الوجه الآخر لمدينة السينما: مع صفوف من الخيام، حيث تتراكم النفايات وهياكل الدراجات والعربات. مشهد يتكرر في جميع الأماكن في لوس أنجلوس. هنا تحت نوافذ دار البلدية، وهناك في شوارع هوليوود، أو حتى على شاطئ «فينيس بيتش» وتحت الطرق السريعة العملاقة.

ودفعت المشكلة رئيسة البلدية الجديدة كارين باس إلى إعلان حالة الطوارئ عند انتخابها قبل عام. إجراء إداري سمح لها بتوسيع صلاحياتها وطلب المساعدة من الحكومة الفيدرالية.

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