اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت دراسة، أمس الجمعة، في مجلة «ساينس أدفانسز» عن اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور، استنتج منها العلماء أن هذا النوع من الديناصورات القوية كانت تكتفي في صغرها بالأفخاذ فحسب من جيف الحيوانات ولا تلتهمها كلها.

و يعد العلماء هذا الحدث الذي يكتشف للمرة الأولى للمرة، أنه يوفّر من خلال محتويات معدة الغورغوصور المنتمي إلى عائلة من الديناصورات أشهرها تي ريكس، معطيات عن كيفية تطور العادات الغذائية لهذه الحيوانات، من الاكتفاء بالقطع المحدودة الحكم في صغرها إلى مفترسة فائقة تسحق العظام، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت الدراسة أن عمر الغورغوصور «السحلية المخيفة» الذي اكتُشِف هيكله العظمي المتحجر عام 2009 في مقاطعة ألبرتا الكندية، كان يراوح بين خمس وسبع سنوات عندما نفق قبل نحو 75 مليون سنة.

ولاحظ علماء المتحجرات خلال دراستهم الهيكل العظمي شيئاً غريباً في معدته، وقال المعدّ الرئيسي للدراسة فرنسوا تيريان من متحف «رويال تيريل ميوزيوم» في كندا إنهم ذهلوا «عندما اكتشفوا أن بقايا الوجبة الأخيرة لهذا الديناصور الصغير لا تزال محفوظة».

ديناصور السيتيبس كان مكسواً بالريش

واندهش الباحثون بشدة لكون عظام الساق الصغيرة التي برزت من القفص الصدري تعود إلى ديناصورات شابة تشبه الطيور تدعى سيتيبس، ويعتقد العلماء، بحسب تيريان، أن ديناصور السيتيبس كان مكسواً بالريش، ولديه جناحان، ومنقار، وكان يمشي على قدمين، كطيور الشبنم الحالية.

وكان هذه النوع من الديناصورات يشبه الديك الرومي، وهو أصغر بكثير من الديناصورات العاشبة الضخمة التي كانت التيرانوصورات البالغة تفترسها.

وشرحت الباحثة في جامعة كالغاري الكندية دارلا زيلينيتسكي أن هذا الغورغوصور الصغير اللاحم، استخدم أنيابه الحادة في افتراس الأفخاذ فحسب بدون أي قطع أخرى من حيوانَي سيتيبس، وأضافت عالمة المتحجرات أن «الغورغوصور المراهق كان يحب التهام الأفخاذ».

- «غبار كويكب».. دراسة جديدة تحل لغز انقراض الديناصورات

- للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

- العثور على بقايا ديناصور نادر في تشيلي

ويوفّر هذا الاكتشاف دليلاً نادراً على كيفية نموّ التيرانوصورات التي كان طولها عند ولادتها يبلغ متراً واحداً، لتصبح من بين أكبر الحيوانات المفترسة على الإطلاق، وأوضحت زيلينيتسكي أن «هذه المتحجرة هي أول دليل قوي على أن النظام الغذائي للتيرانوصورات كان يتغير بشكل كبير لدى بلوغها».

وكان حجم هذه الديناصورات صغيراً وهي يافعة، وكانت رؤوسها وأرجلها نحيلة، وأسنانها حادة تشبه السكين تتيح لها تقطيع جيف الفرائس، ويُعتقد أنها كانت قادرة على الركض بسرعة كافية تُمكِّنُها من القبض على الحيوانات التي تطاردها.

ولكن عندما كان الغورغوصور يبلغ الحادية عشرة تقريباً، أي منتصف عمره، كان حجمه يزداد نحو عشرة أضعاف، ويزيد وزنه إلى أكثر من ثلاثة أطنان. وكان رأسه وفكّه يتسعان، وتصبح أنيابه سميكة بحيث يصبح قادراً على طحن عظام ضخمة.

ويُعتقد أن هذا التحوّل المذهل يعود إلى تغيير في النظام الغذائي، إذ كانت التيرانوصورات تستعيض عن أفخاذ الفرائس التي كانت تستمتع بها في صغرها بالديناصورات العملاقة العاشبة.