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أميركي يحطم طائرته لينشر فيديو على يوتيوب وهو يقفز منها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 12:21 مساء
أميركي يحطم طائرته لينشر فيديو على يوتيوب وهو يقفز منها
شعار يوتيوب (أ ف ب)
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دبر يوتيوبر أميركي حادث تحطيم طائرته لكي يصور نفسه وهو يقفز منها بالمظلة قبل سقوطها، بهدف تحقيق مكاسب مالية من خلال جمع مشاهدات عالية عبر الإنترنت.

وحُكم بالسجن ستة أشهر على تريفور جيكوب الذى حصد مقطع الفيديو الذى صوره من كل الزوايا بواسطة كاميرات مثبتة على الطائرة ملايين المشاهدات منذ نوفمبر 2021 والذى ادعى فيه أنه واجه مشكلة فنية أثناء الرحلة، قبل أن يقفز خارج الطائرة فوق كاليفورنيا حاملاً عصا سيلفي في يده، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضحت وزارة العدل الأميركية في بيان أن «هذا الحادث كان في الواقع مدبراً بكل تفاصيله من هذا الطيار ذي الخبرة الشغوف بالرياضات الخطرة، بهدف الترويج لشركة وقع معها عقد رعاية.

وحرص اليوتيوبر الذي سبق أن مثل الولايات المتحدة في مسابقات التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي العام 2014، على أن يُظهر في مقطع الفيديو محفظة صنعتها الشركة التي تتولى رعايته.

رفض التسامح مع السلوك المتهور
ورجح المدعون العامون في القضية أن يكون جيكوب ارتكب هذه الجريمة بهدف استقطاب تغطية من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية، واعتبروا أن من غير الممكن التسامح مع هذا النوع من السلوك المتهور.

ودينَ الرياضي البالغ 30 عاماً بإعاقة تحقيق فدرالي. وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاماً.

وأكد بعد الحادث، للسلطات أنه لا يعلم بمكان تحطم الطائرة، لكن وثائق قضائية أظهرت أنه وصديقه أخرجا الحطام من الغابة بالاستعانة بطوافة، وقطع بعدها جيكوب الطائرة إلى قطع صغيرة ورماها في مستوعبات النفايات.

كذلك أقر بأنه كذب على المحققين من خلال إبلاغهم عن تقرير مزور يفيد بأن الطائرة واجهت مشكلة تقنية.

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